Гульнара Мергалиева – ландшафтный дизайнер, занимается благоустройством уже более десяти лет. Также реализует саженцы деревьев, кустарники, многолетние цветы.

Переживая за красоту своего города, местная предпринимательница, член Совета деловых женщин ЗКО Гульнара Мергалиева год назад при поддержке акима области Наримана Турегалиева смогла приобрести земельный участок для магазина под открытым небом для реализации своих зеленых насаждений.

– Когда Нариман Турегалиевич увидел, как и где я продаю растения, то сразу же предложил мне расшириться. Он привез меня сюда, показал, предложив облагородить данный участок. Мы здесь все прибрали, благоустроили и сделали такой большой и красивый Садовый центр, – рассказывает предпринимательница.

В Садовом центре Гульнары Мергалиевой «Green city» продают цветы, кустарники и деревья, в ассортименте имеются еловые и сосновые растения, карликовые, декоративные, сорта барбариса, пузыреплодника, кленов, можжевельника, гортензии, роз, по декору дизайна есть кора, камни и многое, многое другое.

– Мы стараемся встретить всех своих гостей радужно. Вы можете просто так прийти всей своей семьей и получить хорошее настроение, погуляв по нашей территории, ознакомившись с нашим ассортиментом, а в это время ваши дети будут резвиться, кормив белочек орехами. Это диковина для взрослых, а для детей восторг, – добавила Г.Мергалиева.

Можно воспользоваться ландшафтным дизайнером, который к вам приедет и поможет озеленить и оформить территорию приусадебных участков, садов, дворов и территорию предприятий. Есть клиенты, которые хотят экзотику, что-то необычное, не как у всех, поэтому учитывается один момент: чтобы саженцы могли прижиться в нашем резко континентальном климате и радовать клиента садового центра. Здесь стараются выполнить все заказы.

Также есть услуга доставки до вашего дома приобретенных саженцев в центре «Green city». К этому прилагаются доставки по Казахстану, то есть, можно отправить имеющиеся саженцы в любой город страны.

– За год со дня открытия у нас увеличилась продажа. О нас узнали во многих городах Казахстана. Я была очень удивлена, когда поступил заказ от жительницы Усть-Каменогорска. Ведь там ассортимент хвойных считается самым большим. Но она прилетела на самолете и приобрела целую фуру растений, озеленив свою базу отдыха. Сейчас предпринимательница постоянно с нами на связи, скидывает ролики, – делится бизнес леди.

Гульнара гордится своей работой, и тем, что горожане приняли ее вклад и оценили. Теперь здесь часто можно видеть фотографирующихся людей или просто отдыхающих и любующихся прекрасными растениями, которых нет ни у кого в продаже.

Садовый центр Гульнары Мергалиевой «Green city» расположен в районе кольца Омеги на пересечении улиц А.Каримуллина и Шолохова, 2/1а.

Оксана КАТКОВА,

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