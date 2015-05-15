Исполнитель танго с мировым именем побывал в Уральске (фото)

Знакомьтесь: Максимилиано Парадисо, аргентинец, который живёт в Японии, работает в России, а отдыхает в Уральске. Человек незаурядной биографии, объездивший весь мир только для того, чтобы учить людей, пожалуй, самому чувственному танцу в мире — танго. Граница на замке Попасть в Уральск у Максимилиано получилось не сразу. Сроду не видевшие аргентинского паспорта казахстанские погранцы высадили туриста из автобуса и попытались узнать, где же у парня казахстанская виза (на заметку - Аргентина и Казахстан ещё в прошлом году договорились о безвизовом режиме). Положение усугублял языковой барьер, и