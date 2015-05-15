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Культура

Исполнитель танго с мировым именем побывал в Уральске (фото)

Знакомьтесь: Максимилиано Парадисо, аргентинец, который живёт в Японии, работает в России, а отдыхает в Уральске. Человек незаурядной биографии, объездивший весь мир только для того, чтобы учить людей, пожалуй, самому чувственному танцу в мире — танго. Граница на замке Попасть в Уральск у Максимилиано получилось не сразу. Сроду не видевшие аргентинского паспорта казахстанские погранцы высадили туриста из автобуса и попытались узнать, где же у парня казахстанская виза (на заметку - Аргентина и Казахстан ещё в прошлом году договорились о безвизовом режиме). Положение усугублял языковой барьер, и
gorod
Исполнитель танго с мировым именем побывал в Уральске (фото)
Знакомьтесь: Максимилиано Парадисо, аргентинец, который живёт в Японии, работает в России, а отдыхает в Уральске. Человек незаурядной биографии, объездивший весь мир только для того, чтобы учить людей, пожалуй, самому чувственному танцу в мире — танго.
Фото 1
Фото 1
Граница на замке Попасть в Уральск у Максимилиано получилось не сразу. Сроду не видевшие аргентинского паспорта казахстанские погранцы высадили туриста из автобуса и попытались узнать, где же у парня казахстанская виза (на заметку - Аргентина и Казахстан ещё в прошлом году договорились о безвизовом режиме). Положение усугублял языковой барьер, ибо Максимилиано не знает ни русского, ни казахского, а у пограничников явные проблемы с испанским и английским. Наконец-то, стражи границы поняли, что в Казахстан аргентинцу въезд разрешён и, посадив иностранца на попутку, отправили прямиком в Уральск. Подвозивший аргентинца мужик оказался хватким и тут же потребовал пять тысяч тенге за то, что доставил его с самарской границы до автовокзала. Когда мужик понял, что этой суммы ему никто не заплатит, начал кричать: мол, сделал доброе дело, а благодарности никакой. Дали две тысячи - угомонился. В Уральске Максимилиано провёл несколько дней и попробовал даже организовать бесплатные уроки танго для некоторых уральских хореографов, но по ряду разных причин ему это так и не удалось. Основную причину сформулировала одна из танцевальных «знаменитостей» нашего города: «Я уже больше десяти лет танцую, что он мне сможет дать?» Действительно, чему может научить человек, который долгое время работал в Голливуде и даже давал уроки хореографии Ричарду Гиру и Дженнифер Лопес? Но об этом позже. Футбол и танго Фамилия Парадисо - псевдоним. Максимилиано является носителем исконно аргентинской фамилии (на самом деле нет) ― Сапожник. Дело в том, что предки аргентинца с обеих сторон являются выходцами из Украины и Беларуси, которые более ста лет назад эмигрировали в Южную Америку. Как бы подтверждая свою фамилию, Максимилиано Сапожник является ещё и дизайнером танцевальной обуви.
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- Я покинул Аргентину 17 лет назад, долгое время путешествовал и в некоторых странах задерживался на долгое время. Сначала я приехал в Нью-Йорк, где прожил семь лет, параллельно путешествуя по Штатам. После этого отправился в Азию, побывал во многих азиатских странах, включая Китай и Южную Корею, но мой выбор остановился на Японии, я живу там уже девять лет. Разумеется, продолжаю путешествовать - последние четыре года очень много езжу. В каждом городе я останавливаюсь на несколько дней, возможно, на несколько недель. Путешествия - это моя зависимость. Будучи знакомым с Аргентиной лишь по танго и футболу, автор этих строк спросил: насколько верно утверждение, что Аргентина - страна, в которой половина населения танцует, а половина гоняет мяч? - Частично это правда, – улыбается Максимилиано. - С футболом-то уж точно - в него играют с самого детства. Это главный спорт в Аргентине. - Ты тоже играешь? - В Аргентине люди оценивают футбол очень серьёзно. Мои друзья с юности являются ярыми футбольными фанатами. Но я больше интересовался девушками, поэтому пока друзья гоняли мяч, все девчонки были моими. Они до сих пор играют в футбол. В принципе, и я неплохой футболист, но когда мы играем вместе, они меня просто хоронят на поле. - Получается, футбол всё же отобрал популярность у танго? - Танго в Аргентине танцуют немногие, в последнее время танец начал возвращать былую популярность. Родиной танго является Буэнос-Айрес - город танцев, и у тех, кто родился в этом городе, чувство ритма в крови. В провинции у нас танцуют в основном народные танцы, основными отличиями которых является громкое топанье по полу. Максимилиано рассказал, что танцует с раннего детства, но настоящее понимание танго пришло к нему, лишь когда он стал взрослее. - В юности не до конца понимаешь всю прелесть танго, - полагает Максимилиано. - Когда я немного подрос и начал обнимать девушек, я снова вернулся в танго, потому что понял, насколько этот танец наполнен страстью и сексуальной энергией. В танго существует множество разных приёмов. Этот танец очень тесно связан с восточной культурой, с тантрой и медитацией. Поэтому параллельно я занимаюсь восточной практикой. Ричард Гир и не только Максимилиано начал обучать новичков ещё в танцевальной школе - был помощником учителя. Окончив школу, он взялся за обучение всерьёз. Но тут возникла дилемма - в Аргентине учителей танго пруд пруди, поэтому спрос на услуги хореографа там небольшой. И танцор решил покинуть страну.
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- У нас в Аргентине принято считать, что если ты не можешь принести что-то в свою страну, можешь смело отправляться туда, где от тебя будет больше пользы. Я езжу по миру, чтобы рассказывать людям о том, как нужно правильно танцевать. Разумеется, можно больше заработать. Десять лет назад Максимилиано пригласили в Голливуд - поработать в составе группы хореографов, которая обучала танго Ричарда Гира и Дженнифер Лопес во время их подготовки к фильму «Давайте потанцуем». После этого карьера аргентинца пошла на подъём. - Какое-то время я обучал танцам Томми Чонг (музыкант, актёр, активист легализации марихуаны, известный по фильму «Укуренные»). Позже он рассказывал, как танго спасло ему жизнь. В 2003 году он на девять месяцев попал в тюрьму и оказался в обществе убийц, насильников и наркоманов. Нравы за решёткой были суровые и, чтобы хоть как-то абстрагироваться от неприглядной реальности, Томми Чонг начал танцевать с самим собой, отрабатывая особенно заковыристые движения танго. Благодаря танцевальным упражнениям он прослыл среди заключённых сумасшедшим и до самого освобождения его никто не обижал. Про суши
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Почти десять лет Максимилиано живёт в японском Осако. Он рассказал, какой это замечательный город с приветливыми людьми и неспешным ритмом жизни, особенно по сравнению с Токио, который аргентинец сравнил с ураганом. Разумеется, разговор зашёл о суши и автор этих строк задал едва ли не самый главный вопрос в своей жизни: - Ты сравнивал, как готовят суши в Японии и России? Расскажи о своих впечатлениях. - По сравнению с Японией, в России суши готовят отвратительно. Ты можешь их есть, но в Японии даже в самых дешёвых заведениях рыбу нарезают на твоих глазах, и ты видишь, что она свежая. В России же продукты непонятного происхождения. Из Уральска Максимилиано отправился в Россию. Наш город удивил и озадачил аргентинца - пожалуй, впервые за свою карьеру хореографа он столкнулся с тем, что никто не хочет получить бесплатные уроки танго. Уральск - это вам не Япония. Умеем удивлять. Фото автора    
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