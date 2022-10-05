Он, как и его коллеги, отделался условным сроком. Ученика избили в школьном туалете в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В апреле прокуратура установила, что персонал Центра социального обслуживания №1 неоднократно наносил побои воспитанникам. Там находятся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией разной степени. Все издевательства были запечатлены на камеры видеонаблюдения. По уголовному делу проходили четверо санитаров. Троих уже осудили, все они получили условные сроки за истязание детей. Накануне вынесен приговор в отношении четвёртого санитара. Суд учёл, что мужчина раскаялся и имеет малолетних детей. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.