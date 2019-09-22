Авария на КНС произошла сегодня, 22 сентября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акима города,  в связи с порывом магистральной сети КНС  А воды не будет в нескольких микрорайонах города. - Будет приостановлена подача горячей и холодной воды в Северо-Восточной части города, в поселке Деркул, в районе Омега, Автопарк и проспект Абулхайыр хана. Аким города прибыл на место порыва и взял на личный контроль ситуацию до полного ее устранения. Вся имеющаяся спецтехника сразу приступила к ликвидациии. Прямо сейчас просим горожан запастись водой и ждать дополнительной информации. Просьба отнестись с пониманием к данной ситуации! - сообщили в пресс-службе акима города. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Вода была подана в дома после обеда 30 мая. Позже руководитель ТОО "Батыс Сур Арнасы" Нур Тулеугалиев заявил, что причиной аварии стало использование некачественного материала. Между тем, столичный поставщик не согласен с версией о причинах аварии на КНС в Уральска. Для выявления истинных причин аварии руководство компании ТОО "Amitech Astana" предложило провести экспертизу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.