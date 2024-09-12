По состоянию на 1 августа 2024 года численность пенсионеров в Казахстане составила 2,4 миллиона человек.

Из чего складывается пенсия в Казахстане? Детальный разбор

По состоянию на 1 августа 2024 года численность пенсионеров в Казахстане составила 2,4 миллиона человек. Средний размер совокупной пенсии — 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 89 479 тенге, базовой пенсии — 42 631 тенге. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Ranking.kz.

Тем временем сумма средней ежемесячной выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 847 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 945 752 тенге. Подобная разница между средним и максимальным значениями объясняется множеством факторов. К слову, базовая и солидарная пенсия у каждого человека также существенно отличаются; причины те же, о них поговорим позже.

Для начала разберём, из чего в целом складывается пенсия казахстанцев. Совокупная пенсия в Казахстане формируется за счёт выплат из двух источников:

из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии;

из ЕНПФ за счёт имеющихся накоплений (взносов и начисленного инвестиционного дохода).

Далее рассмотрим каждый компонент отдельно. За счёт государственного бюджета выплачивается базовая и солидарная пенсия.

Базовая пенсия — государственная пенсионная выплата, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Примечательно, что если ранее она предоставлялась всем в одинаковом размере, то с июля 2018 года размер базовой пенсии стал определяться для каждого получателя индивидуально, в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия в пенсионной системе не достигает 10 лет или отсутствует, размер базовой пенсии составляет 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия в 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже более 30 лет она устанавливается в максимальном размере: 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в ЕНПФ осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Тем временем правом на солидарную пенсию обладают лица, имеющие по состоянию на 1 января 1998 года не менее 6 месяцев трудового стажа. Размер солидарной пенсии зависит от количества лет трудового стажа, выработанного на 1 января 1998 года, и уровня предпенсионного дохода (чем больше стаж и доход, тем выше размер солидарной пенсии).

Что касается выплаты из ЕНПФ, она состоит из двух компонентов — обязательного и добровольного.

Обязательная накопительная система включает в себя 10% ОПВ работника и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) работодателя в размере 5% от дохода работника, занятого в опасных условиях труда.

С 1 января 2024 года накопительная пенсионная система дополнилась новым компонентом — обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР).

Размер ОПВР будет зависеть от ежемесячного дохода работника и финансироваться за счёт средств работодателей. В целях поддержания сбалансированной нагрузки на работодателя ОПВР будут перечисляться с поэтапным увеличением взноса:

с 1 января 2024 года — 1,5%;

с 1 января 2025 года — 2,5%;

с 1 января 2026 года — 3,5%;

с 1 января 2027 года — 4,5%;

с 1 января 2028 года — 5%.

На сегодняшний день уже 3,9 миллиона казахстанцев охвачены ОПВР.

В свою очередь, добровольная накопительная система включает в себя пенсионные выплаты за счёт добровольных пенсионных взносов (ДПВ), стимулирующие личную ответственность граждан за пенсионное обеспечение.

В совокупности эти компоненты формируют пенсию гражданина Казахстана.

Как было отмечено ранее, во всех компонентах особую роль играют факторы, от которых зависит итоговый размер пенсионных выплат:

стаж участия в пенсионной системе;

регулярность начисления ОПВ;

размер заработной платы;

объём начисления ОПВ.

Все эти факторы влияют на размер как выплат из ЕНПФ, так и базовой и солидарной пенсии.



