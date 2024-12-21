Из каких стран завозят мандарины в Казахстан?

По данным аналитиков Energyprom.kz, для удовлетворения потребностей казахстанцев импортёры увеличили объём поставок мандаринов. Сколько казахстанцы заплатили «мандариновым магнатам» за удовольствие наслаждаться вкусом и запахом главного новогоднего атрибута? Стоимостный объём импорта за десять месяцев текущего года приблизился к 32,8 миллиона долларам США (или 17,1 миллиарда тенге по курсу Национального банка РК на 18.12.2024).

Если продавцы на рынке говорят вам, что продают только лучшие и самые дорогие марокканские мандарины, не верьте. Факты таковы: доля импорта мандаринов из Марокко мизерна, она составляет всего 0,3% от общего объёма поставок в РК. Основной поставщик таких цитрусовых в нашу страну — Китай. Из 51,4 тысяч тонн завезённых в январе–сентябре 2024-го плодов 27,5 тысяч тонн пришлось именно на КНР. Второе место занял Пакистан, за девять месяцев из этой южноазиатской страны в РК было поставлено 16,4 тысяч тонн мандаринов. В тройку ведущих зарубежных поставщиков таких фруктов также вошла Турция. Правда, везут оттуда значительно меньше, чем из Китая и Пакистана: 4,9 тысяч тонн за январь–сентябрь 2024 года.

К слову, марокканские мандарины действительно одни из самых дорогих. Чтобы выяснить это, мы сравнили расчётную стоимость тонны таких цитрусовых из разных стран. На первом месте оказался товар из Перу, на втором — из Марокко, на третьем — из Египта. Мандаринами с самой невысокой расчётной стоимостью оказались плоды из Пакистана и России. Одной из причин, по которым Казахстан с 2022 года наращивает импорт мандаринов, стал растущий объём потребления внутри страны. .