Причиной отключения водоснабжения и электричества в домах жителей Атырау вечером, 15 января, стала авария на Атырауской ТЭЦ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта www.od.vgorodr.ua На отсутствие электричества, а также горячей и холодной воды пожаловались жители микрорайонов Алмагуль, Нурсая, Самал, Жилгородок, жители домов по проспекту Азаттык, а также пригородных сельских округов. По словам жителей, свет и воду отключили около 21 часа вечера, в домах и квартирах резко похолодало, ведь у большинства котельные работают от электричества. Как сообщили корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в 22.00 в аварийных службах службах коммунальных предприятий, подача электричества и воды возобновится в течение получаса в первую очередь в социальных объектах, и в течение часа - по всему городу. Камилла МАЛИК