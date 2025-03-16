В райцентр Актюбинской области люди добираются на лодках из-за большой воды

15 марта в село Уил прекратилось транспортное сообщение. Здесь водой накрыло временную переправу в виде насыпи. Большой мост пришел в негодность еще в прошлом году, весной он разрушился под напором талой и речной воды. Новый не достроили.

15 марта с утра у реки дежурили полицейские, проходить через реку разрешали только пешком, движение для машин запретили.

Аким Уилского района Аскар Казыбаев сообщил, что из-за потепления талые воды пошли в реку Уил, поднялся его уровень, и вода стала размывать временную переправу. В райцентре приступили к восстановительным работам, в течение суток работы завершат.

В ДЧС Актюбинской области рассказали, что на месте перелива работают десятки человек, три экскаватора, три погрузчика, восемь самосвалов, В Уил направили «Трекол», трал «Вахтовку» и лодки. Также на помощь поехали военнослужащие из войсковой части 20982.

К вечеру переправу восстановили. На месте работал экскаватор, насыпь укрепляли мешками с песком, но позже через эту преграду с напором снова пошла вода.

— Переправу прорвало. Часть людей вместе с техникой осталась на другом берегу, - сообщил местный житель.

Однако в ДЧС области поспешили успокоить людей. Спасатели сообщили, что переправу открыли специально, «в целях спуска накопившихся талых вод в ночной период», на другом берегу никто не остался. Техника – тоже. На следующий день в месте, где открыли переправу, уложат трубу.

16 марта в акимате Актюбинской области сообщили, что люди переправляются через Уил на лодке. Движение транспорта приостановлено. На месте организованы дежурные пункты спецтехники. О восстановительных работах

В 2024 году во время паводка в Уилском районе пострадали 328 домов: 172 разрушило, их отстроили заново, 135 приобрели, на ремонт 21 дома выделили деньги.

Фарида ЗАРИП