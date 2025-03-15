В райцентре Актюбинской области водой накрыло временную переправу. Проезд закрыт

Мост, соединяющий Уил с областным центром, пришел в негодность в прошлом году во время паводка. Строительство нового еще не завершилось. Жители Уила пользовались временной насыпью, но 15 марта ее накрыло водой.

Как сообщил аким Уилского района Аскар Казыбаев, из-за потепления талые воды пошли в реку Уил, поднялся его уровень, вода стала размывать временную переправу. С утра 15 марта по ней разрешали проходить только пешим, проезд для транспорта запретили, на месте дежурила полиция.

- Проводим восстановительные работы работы, трубы под переправой не справлялись с водой, она пошла по верху. Проезд временно запрещен, в течение суток планируем работы завершить, восстановить движение, - рассказал Аскар Казыбаев.

В ДЧС Актюбинской области рассказали, что угрозы населению нет. Запасы медикаментов и продуктов питания имеются. На месте организовано дежурство, ведутся работы по устранению перелива. Работают десятки человек, три экскаватора, три погрузчика, восемь самосвалов. В Уил направили людей из воинской части 20982