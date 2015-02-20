В Таразе произошел сход вагонов, в результате которого произошла утечка серной кислоты, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области. Фото с сайта chto-proishodit.ru Фото с сайта chto-proishodit.ru Акимат Тараза объявил чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Сообщение на пульт дежурного поступило 19 февраля около 17 часов. ЧП произошло на территории промышленной зоны Тараза на обводном пути между станциями Шайкурук и Бурыл. По данным ведомства, произошел сход с рельсов семи грузовых железнодорожных цистерн с серной кислотой. "Из них три цистерны, следовавшие в составе грузового поезда №3604, опрокинулись на бок. Поезд состоял из 44 вагонов (из них 15 цистерн с серной кислотой). Поезд следовал из России и направлялся со станции Жамбыл на завод минеральных удобрений "Казфосфат", - уточнили в ведомстве. Жертв и пострадавших в результате схода вагонов нет. На месте происшествия был создан штаб по ликвидации последствий. Ликвидацией последствий разлива серной кислоты занимаются работники "Казфосфата". Место разлива подсыпано известью. Две цистерны уже подняты, аварийно-восстановительные работы продолжаются. В них задействованы более 30 человек.