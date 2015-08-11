Из-за закрытия моста через Чаган поменяется движение автобусов в Уральске

Завтра, 12 августа, на ремонт закрывается мост через реку Чаган в поселок Деркул, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за закрытия моста с завтрашнего дня меняется движение общественного транспорта. Как сообщили в отделе пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск, маршруты №4, 17, 7 будут ездить через поселок Зачаганск, далее по улицам Чагано-Набережная и Тайманова в сторону моста, и от моста продолжат свой маршрут как и раньше. Стоимость проезда при этом будет как и прежде. Для жителей дачных массивов и пациентов кардиологического центра с завтрашнего дня от остановки "Белая казарма" в