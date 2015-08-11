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Социум

Из-за закрытия моста через Чаган поменяется движение автобусов в Уральске

Завтра, 12 августа, на ремонт закрывается мост через реку Чаган в поселок Деркул, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за закрытия моста с завтрашнего дня меняется движение общественного транспорта. Как сообщили в отделе пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск, маршруты №4, 17, 7 будут ездить через поселок Зачаганск, далее по улицам Чагано-Набережная и Тайманова в сторону моста, и от моста продолжат свой маршрут как и раньше. Стоимость проезда при этом будет как и прежде. Для жителей дачных массивов и пациентов кардиологического центра с завтрашнего дня от остановки "Белая казарма" в
Анэль Кайнеденова
Из-за закрытия моста через Чаган поменяется движение автобусов в Уральске
Завтра, 12 августа, на ремонт закрывается мост через реку Чаган в поселок Деркул, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Из-за закрытия моста с завтрашнего дня меняется движение общественного транспорта. Как сообщили в отделе пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск, маршруты №4, 17, 7 будут ездить через поселок Зачаганск, далее по улицам Чагано-Набережная и Тайманова в сторону моста, и от моста продолжат свой маршрут как и раньше. Стоимость проезда при этом будет как и прежде. Для жителей дачных массивов и пациентов кардиологического центра с завтрашнего дня от остановки "Белая казарма" в поселке Деркул до кардиологического центра будет ездить одна "Газель". Стоимость проезда при этом составит 30 тенге.
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