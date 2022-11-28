Избиение особенного ребёнка в Атырау: директор центра принесла извинения

Сотрудница, выкручивавшая пальцы ребёнку, уволена. Скриншот с видео Директор центра для особенных детей, в котором воспитатель издевалась над ребёнком с задержкой психического развития, принесла свои извинения. - Мой собственный ребёнок, дети некоторых коллег являются воспитанниками этого центра. Факт жестокого обращения с ребёнком выявился. На работу педагог, о котором идёт речь в жалобе, была принята в августе этого года. Она имела опыт в подобных нашему коррекционных центрах и не было оснований в её некомпетентности. Но, к сожалению, сыграл человеческий фактор, - говорится в публикации на с