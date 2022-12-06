Избившего пенсионерку с внуком жителя ЗКО отправили в колонию

На момент вынесения приговора мужчина уже был осуждён за угон, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 августа около 20:00 пенсионерка с внуком вышли выгулять собаку в районе Самал-3. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, одетый во всё темное и нанёс несколько ударов женщине, от которых та упала и потеряла сознание. Далее он ударил ребёнка и убежал. Как позже выяснилось, нападавшим оказался нигде не работающий и ранее судимый 27-летний Руслан Сагитденов. Более того, на момент оглашения приговора он уже был осуждён за угон. К слову, Сагитденов оказался зло