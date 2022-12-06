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Социум

Избившего пенсионерку с внуком жителя ЗКО отправили в колонию

На момент вынесения приговора мужчина уже был осуждён за угон, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 августа около 20:00 пенсионерка с внуком вышли выгулять собаку в районе Самал-3. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, одетый во всё темное и нанёс несколько ударов женщине, от которых та упала и потеряла сознание. Далее он ударил ребёнка и убежал. Как позже выяснилось, нападавшим оказался нигде не работающий и ранее судимый 27-летний Руслан Сагитденов. Более того, на момент оглашения приговора он уже был осуждён за угон. К слову, Сагитденов оказался зло
Арайлым Усербаева
Избившего пенсионерку с внуком жителя ЗКО отправили в колонию
На момент вынесения приговора мужчина уже был осуждён за угон, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 августа около 20:00 пенсионерка с внуком вышли выгулять собаку в районе Самал-3. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, одетый во всё темное и нанёс несколько ударов женщине, от которых та упала и потеряла сознание. Далее он ударил ребёнка и убежал. Как позже выяснилось, нападавшим оказался нигде не работающий и ранее судимый 27-летний Руслан Сагитденов. Более того, на момент оглашения приговора он уже был осуждён за угон. К слову, Сагитденов оказался злостным угонщиком, в феврале, в июле и в августе его осудили за угоны и кражу. Только в последнем случае его приговорили к реальному сроку заключения, в двух случаях - к ограничению свободы. На момент оглашения приговора Сагитденов уже находился под стражей. Из материалов дела следует, что в тот день подсудимый из хулиганских побуждений беспричинно нанёс удар в лицо пенсионерке. А после того, как она упала, кулаком ударил по лицу её семилетнего внука. После этого Сагитденов убежал. Сам мужчина в судебном заседании вину не признал и заявил, что никого не бил. По его словам, в тот день он находился у себя на даче в дачном обществе «Кожевник-2». В послеобеденное время с соседом распивал спиртные напитки. Потом решил поехать к брату, переплыл реку Деркул, с моста вышел возле магазина в районе Самал. Видел, что впереди него шла потерпевшая с ребёнком, но в отношении них хулиганские действия не совершал. Приговором суда Руслан Сагитденов признан виновным по статье 293 УК РК (хулиганство) и приговорён к лишению свободы сроком на один год. Учитывая, что у мужчины есть предыдущее уголовное правонарушение, по которому его осудили на три года и один месяц, суд посчитал окончательно назначить ему наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, в местах лишения свободы Сагитденов должен будет пройти принудительное лечение от алкоголизма. К слову, потерпевшая сторона заявила гражданский иск в размере 20 миллионов тенге, который суд удовлетворил частично. Осуждённый должен будет выплатить потерпевшим моральный вред в размере одного миллиона тенге. Суд огласил приговор 23 ноября, в законную силу он вступит спустя 15 суток со дня его провозглашения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд

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