Изгонял «шайтана» из 5-летней девочки: полиция проверит целителя из Атырау

В своем личном блоге целитель Кейкуат Оспанов из Атырауской области опубликовал видеоролик, где подвергает девочку сеансу экзорцизма. Согласно подписи к видео, в пятилетнюю девочку вселился дух 19-летней девушки по имени Ляззат. Запись была размещена 6 января.

В своем личном блоге целитель Кейкуат Оспанов из Атырауской области опубликовал видеоролик, где подвергает девочку сеансу экзорцизма, сообщает CMN.KZ. Согласно подписи к видео, в пятилетнюю девочку вселился дух 19-летней девушки по имени Ляззат. Запись была размещена 6 января.

На кадрах видно, как двое мужчин удерживают маленькую девочку, чьи руки скованы веревками. Она лежит на полу, в то время как Кейкуат Оспанов, по всей видимости, беседует с девочкой или духом, который вселился в нее, задавая вопросы. Весь разговор ведется на казахском языке, сопровождаясь всхлипами ребёнка. Целитель интересуется именем, возрастом и способом «подселения» духа.

– Сколько тебе лет, Ляззат? – 19. — Ты тысячелетняя или как? – Да, тысячелетняя. Сколько вас там? – Девять. – Вас колдовством вселили? – Нет, мы сами вселились, - следует из беседы целителя с девочкой.

Выяснилось, что это не единственное видео, связанное с историей о якобы вселившемся духе. В следующем ролике на вопросы так называемого целителя отвечает мама девочки. По ее словам она живет с дочерью в Алматинской области. На вопрос целителя о времени, когда в ребенка вселились духи, женщина отвечает, что это произошло сразу после рождения девочки в 2019 году.

– Мне ещё воспитательница в садике говорила, что она у нас она взрослая такая, шустрая, - говорит родительница.

Сам целитель утверждает, что является представителем исламской медицины. На его личной странице в социальных сетях размещено множество видеозаписей, на которых он якобы проводит ритуалы изгнания бесов. Пользователи соцсетей высказали неоднозначные мнения по данному поводу.

«И куда идем, в средневековье?», «Девочке травмируют психическу, из здорового ребенка сделают психически больную», «Я верю в эзотерику и все такое, но это явно перебор, мракобесие», «Можно же просто к психологу сходить», «Сейчас таких якобы целителей шарлатанов завелось очень много, самое страшное люди верят», - написали они в комментариях.

Между тем, уполномоченная по правам ребенка в Атырауской области Айжан Сарсембаева рассказала изданию azh.kz о ситуации с девочкой, которая подверглась сеансу экзорцизма.

- Как стало известно, девочка живет в Алматы, поэтому это дело находится в ведении уполномоченного по Алматинской области. На данный момент известно, что целитель проживает в Атырауской области, но оказывает услуги по всей стране, гастролируя по городам, - отметила она.

По информации источника, правоохранительные органы провели беседу с целителем, но он не смог вспомнить имя и фамилию девочки, так как она была одной из многих его «пациенток». И на Кейкуата Оспанова в правоохранительные органы не поступало ни заявлений, ни жалоб.

Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева отреагировала на видео, сообщив, что по данному делу ведется работа с министерством внутренних дел и региональными уполномоченными.

- Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка. Информация проверяется, все обстоятельства выясняются, - написала Закиева в Facebook.



