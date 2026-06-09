Иранские вооружённые силы нанесли серьёзный удар по Израилю в ответ на атаки по Ливану, передает Мой Город со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

"На этом основании объявляется о прекращении военных операций, но подчеркивается, что в случае продолжения агрессии и зла, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более решительные и сокрушительные действия, чем раньше"– говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, сообщил, что удары по Ирану временно остановлены, и предупредил, что Израиль готов вновь атаковать Тегеран и «Хезболлу» в случае возобновления нападений, пишет The Times of Israel.

"Сегодня Иран и Хезболла слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо. Но наша борьба против них ещё не окончена"– заявил премьер-министр Израиля в видеообращении.

Кроме того, командование тыла Армии обороны Израиля объявило об отмене ограничений, введённых на фоне недавней эскалации с Ираном. Это позволит возобновить работу школ по всей стране.