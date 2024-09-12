Журналиста Асхата Ниязова задержали за то, что он якобы "дебоширил в акимате" накануне, пытаясь вновь добиться интервью с акимом города Ерболатом Досаевым, передает Vlast.kz.

Редакция пишет, что Досаев за 2,5 года руководства городом не дал ни одного интервью, а Ниязову отказывал в разговоре, потому что "он не алматинец". Коллега Ниязова Назымгуль Кумыспаева сообщила "Власти", что не знает, куда увезли журналиста.

— Приехала патрулька, загрузили их просто в машину, никаких объяснений не было и при этом им не дали возможности связаться с адвокатом или еще с кем-то. То есть мы даже не знаем, куда их увезли, — сказала она, добавив, что Ниязов снимал в Алматы выпуск ко Дню города.

Позже журналиста выпустили из отделения полиции. На видео Асхат Ниязов объяснил, что сотрудники акимата написали на него заявление.

— Сотрудники акимата написали заявление. И заявление поступило вчера вечером. Больше всего поражает, что за мной приехали 6-7 человек, 2 машины. Могли бы просто позвонить и сказать "придите"", — сказал Ниязов после выхода из управления полиции.

Ниязов говорит, что его отпустили после того, как он сказал, что у здания акимата искал акима.

Между тем, в департаменте полиции города Алматы сообщили, что им поступило сообщение, что подозрительные люди снимают на видео государственный объект.

— Для установления личности и обстоятельств дела граждане были приглашены в управление полиции Бостандыкского района. После установления обстоятельств они были отпущены, — сказано в сообщении ДП города Алматы.

Напомним, что Асхат Ниязов — создатель популярного YouTube-канала "Обожаю", который стал известен своими острыми репортажами из регионов и интервью с акимами, привлекая внимание к важным социальным и политическим вопросам.