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Известный оперный певец из Казахстана погиб в авиакатастрофе во Франции

Фото с сайта www.olegbryjak.com Известный в Европе оперный певец, уроженец Казахстана Олег Брыжак погиб в результате крушения Airbus A320 в Альпах, сообщает РИА Новости. "Немецкая Опера в Дюссельдорфе/Дуйсбурге скорбит о басе-баритоне Олеге Брыжаке. Он стал одной из жертв крушения рейса U49525", — написал в своем Twitter журналист издания Гонне Гарлинг. В Немецкой опере в Дюссельдорфе подтвердили информацию о гибели певца. "Мы потеряли великого исполнителя и великого человека Олега Брыжака. Мы потрясены", — заявил генеральный директор театра Кристоф Майер. Как сообщает оперный театр Барселоны
Marat
Известный оперный певец из Казахстана погиб в авиакатастрофе во Франции
Фото с сайта www.olegbryjak.com
Фото с сайта www.olegbryjak.com
Фото с сайта www.olegbryjak.com Известный в Европе оперный певец, уроженец Казахстана Олег Брыжак погиб в результате крушения Airbus A320 в Альпах, сообщает РИА Новости. "Немецкая Опера в Дюссельдорфе/Дуйсбурге скорбит о басе-баритоне Олеге Брыжаке. Он стал одной из жертв крушения рейса U49525", — написал в своем Twitter журналист издания Гонне Гарлинг. В Немецкой опере в Дюссельдорфе подтвердили информацию о гибели певца. "Мы потеряли великого исполнителя и великого человека Олега Брыжака. Мы потрясены", — заявил генеральный директор театра Кристоф Майер. Как сообщает оперный театр Барселоны "Лисео", на борту A320 также летела оперная певица Мария Раднер. Несколько дней назад Раднер и Брыжак выступали на сцене этого театра с партиями в опере Вагнера "Зигфрид". На борту Мария Раднер была вместе со своим супругом и ребенком. На здании оперного театра в Барселоне приспущены флаги. Брыжак родился в Казахстане в 1960 году, окончил музыкальное училище в Караганде и консерваторию в Алма-Ате. В 1986-1991 годах выступал в оперных театрах Львова, Челябинска и Санкт-Петербурга. В 1996 году Брыжак стал солистом Немецкой оперы в Дюссельдорфе. Мария Раднер, родом из Дюссельдорфа, выступала на таких известных сценах, как "Метрополитен-опера", "Ла Скала", театр "Колон" Буэнос Айреса и других. Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе, по последним данным, погибли 150 человек.

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