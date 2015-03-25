Известный оперный певец из Казахстана погиб в авиакатастрофе во Франции

Фото с сайта www.olegbryjak.com Известный в Европе оперный певец, уроженец Казахстана Олег Брыжак погиб в результате крушения Airbus A320 в Альпах, сообщает РИА Новости. "Немецкая Опера в Дюссельдорфе/Дуйсбурге скорбит о басе-баритоне Олеге Брыжаке. Он стал одной из жертв крушения рейса U49525", — написал в своем Twitter журналист издания Гонне Гарлинг. В Немецкой опере в Дюссельдорфе подтвердили информацию о гибели певца. "Мы потеряли великого исполнителя и великого человека Олега Брыжака. Мы потрясены", — заявил генеральный директор театра Кристоф Майер. Как сообщает оперный театр Барселоны