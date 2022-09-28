Инвестиции – это достаточно сложно и не просто, как все пишут. Также все более популярными стают онлайн инвестиции в которых нужны дополнительные инструменты, чтобы разобраться. Именно об онлайн инвестировании сейчас пойдет речь, так как актуальность данной темы на высоте. Я Николай Дударев - инвестиционный советник в одном из крупных предприятий. В силу своей профессии и жизненной позиции все проверяю и при возможности делюсь своим опытом. Для правильной онлайн инвестиции нужно провести много аналитики, подтверждающих фактов, перечитать кучу разной информации и определить, где правда. Хочу поделиться с Вами этапами для выбора инвестиционной онлайн площадки и примером одной из своих инвестиций. На пост советском пространстве на самом деле сложнее безопасно и прибыльно инвестировать в сравнении с Европой, но все возможно. Набирает обороты по популярности платежная система Jookopay в развитие которой предлагают инвестировать. (https://jookopay.com/). Jookopay — возможность идеальных инвестиций Так как я работаю с инвестициями мне всегда приходит реклама разных инвестиционных компаний. Так случилось и с Jookopay. Данная компания заинтересовала меня своим профессионально разработанным сайтом - это стало первым шагом к инвестиции в данной компании. Второе – это проверить все возможные каналы связи и возможность публикации именно негативного отзыва на сайте. Если про каналы связи - понятно, то с отзывами объясняю. Мошенники никогда не публикуют отзывы от пользователей, а пишут их сами. Большие компании публикуют все отзывы, и если отзыв плохой – Вам всегда на него ответят и постараются разобраться в проблеме. Прилагаю скрины по всем возможным коммуникациям которые были указаны на сайте, эту проверку Jookopay прошел. Jookopay — возможность идеальных инвестиций Также не ждите молниеносного ответа. В больших компаниях всегда нужно ждать какое-то время. Третье – это наличие документов компании в свободном доступе. В Jookopay они находятся на главной странице. Jookopay — возможность идеальных инвестиций И также важно находить логическое соответствие. Например, компании Jookopay уже примерно год и логично, что у нее не может быть миллионы подписчиков в социальных сетях и миллионы инвесторов. Jookopay — возможность идеальных инвестиций Согласно статистике на сайте мы можем понять что в Jookopay приходит по 5 инвесторов в день. Что является логичным, тем более при активной рекламе. Средняя цифра инвестиции составляет всего 739 долларов. Это очень правильно, так как инвесторы проверяют молодую площадку и инвестировать большие суммы – будет не верным решением. Вполне возможно что через год мы увидим намного больше среднюю сумму инвестиции, так как компанию проверяет много инвесторов. По такой цепочке я инвестировал в Jookopay. Моя инвестиция была 1001 доллар. И по условиям компании я должен получить 450 долларов за 30 дней и мои 1001 мне должны вернуться. Итого 450 долларов чистой прибыли. Вот что с этого получилось. Jookopay — возможность идеальных инвестиций В компании я не ошибся так как выбирал правильно и за это получил результат. 450 долларов – проценты за мою инвестицию и 1001 доллар пришли мне на баланс по окончанию инвестиционного срока. Главный совет заключается в том, что нужно думать логически. И когда Вам обещаю «золотые горы» за две недели инвестирования – задумайтесь. Не руководствуйтесь эмоциями, а только «холодным» разумом и расчетами.