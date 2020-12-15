По информации управления образования ЗКО, в стране реализуется инициатива "Камкорлык", основной целью которой было решение вопроса нехватки специальных учреждений для детей с особыми потребностями, а также обеспечение их кадрами и необходимым оборудованием. Для реализации инициативы «Камкорлык» выбраны восемь регионов: Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Туркентанская области и г.Нур-Султан, где будут открыты восемь детских реабилитационных центров на базе государственных больниц и 16 кабинетов поддержки инклюзии в школах. – В нашей области кабинеты поддержки инклюзии открыты на базе двух школ: СОШ № в городе Уральск и СОШ №1 в поселке Подстепное Теректинского района. За счет местного бюджета в кабинетах был проведен ремонт, помещения оснащены специальной мебелью, учебными материалами, специальными обучающими игрушками, монтессори, интерактивными панелями с встроенными учебными программами, - сообщили в пресс-службе областного управления образования. Так, для СОШ №5 из местного бюджета были выделены 2,2 млн тенге. Эти средства были потрачены на замену окон, выравнивание потолков, стен и пола, побелку, установку освещения, на обеспечение приборами отопления, постелили линолеум и поменяли двери. Аналогичная работа была проведена и в СОШ №1 в поселке Подстепное Теректинского района. Здесь из местного бюджета было потрачено 1,5 млн тенге.Закуп оборудования финансируется АО ФНБ «Самрук-Казына», обучение специалистов для реабилитационных центров и кабинетов поддержки инклюзии обеспечивает Фонд Нурсултана Назарбаева. Утверждены штатные расписания сотрудников кабинетов, в каждом кабинете будут работать 13 специалистов, - добавили в ведомстве.