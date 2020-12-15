15 декабря в областном драматическом театре имени Х.Букеевой состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню Независимости Республики Казахстан, в котором принял участие аким области Гали Искалиев. Глава региона отметил, что первые годы независимости дались казахстанцам нелегко, но благодаря сплоченности, единству и взаимопониманию народу Казахстана удалось построить независимую страну, обозначить границы, принять Конституцию и ввести национальную валюту. – День Независимости - это священный праздник великой степи, который наши предки хранили на протяжении многих веков. Дата 16 декабря 1991 года стала судьбоносной для нашего государства. Мы построили независимое государство, основанное на мире и согласии, модель экономического развития, обеспечивающая ежегодный рост благосостояния населения. Все это стало возможным благодаря созидательному труду и единству всех казахстанцев. От всей души хочу поздравить всех западноказахстанцев с Днем Независимости и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и достижения всех целей, - отметил Гали Искалиев. Далее глава региона вручил западноказахстанцам государственные награды различной степени. Среди награжденных числятся работники сельского хозяйства, культуры, образования, волонтеры и спортсмены, всего 41 человек. Обладатель ордена третьей степени «Енбек данкы», механизатор крестьянского хозяйства Николай Кондрашов отметил, что намерен и дальше плодотворно работать в сельскохозяйственной сфере. – Как работник сельского хозяйства хочу поблагодарить за то, что мне сегодня вручили столь высокую награду. Она принадлежит всей нашей команде, мы и дальше будем работать и трудиться во благо развития нашей страны. Я с детства рос в колхозе, любил возиться с техникой. По специальности механизатор и водитель. Наше крестьянское хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, семян. Буду и дальше работать в сфере сельского хозяйства, - отметил Николай Кондрашов.