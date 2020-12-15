Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов рассказал, что в рамках капитального ремонта на будущий год запланировано 20 млрд тенге, на которые намечено выполнение ремонта порядка 93,2 км и 5 мостовых сооружений. - На эти средства планируется ремонт автодороги Казталовка–Жанибек-граница РФ (50,2 км) и 5 мостов, а также автодорога Униге–Бисен–Сайхин (43км). Кроме того, запланирована реконструкция автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ. Начало реализации СМР планируется II квартал 2021 и завершение в 2024 гг. Подрядчик будет определен по результатам конкурса. Также будет проведена разработка ПСД и реализация проекта реконструкции автодороги Атырау-Уральск (303 км) в рамках государственной программы «Нұрлы Жол», - сообщил Еркебулан Жуманов. Стоит отметить, что в ЗКО идут работы по капитальному ремонту участков дорог, общей протяженностью 238 км: Казталовка-Жанибек-гр.РФ, Унеге-Бисен-Сайхин. На выделенные 2,4 млрд тенге в текущем году отремонтировано 14,4 км дороги. Для авансирования подрядчиков и обеспечения объекта дорожно-строительными материалами на будущий год в ноябре выделено дополнительное финансирование в размере 8,0 млрд тенге. - Также отмечаем, что 20 ноября 2020 года введён капитальный ремонт участка автодороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ протяженностью 35 км, на завершение которого выделено в 2020 году 2,4 млрд тенге. Завершена разработка ПСД по капитальному ремонту участка дороги Казталовка-Жанибек-гр.РФ протяженностью 7 км, - отметил Еркебулан Жуманов.