Строительство всегда занимает больше времени, чем хотелось бы. Это связано с поиском высококачественной продукции по невысокой стоимости. Основой основ в строительстве является арматура. Этот металлический каркас — барьер между процессами скалывания или растяжения материала. То есть принимает на себя растягивающую силу из-за наружной мощности или тяжести самого сооружения. Арматура в Алматы купить
важно высокого качества, изготовленную с соблюдением стандартов и норм, чтобы в конечном итоге получить надежную, долговечную и устойчивую к деформациям конструкцию.
Разновидности арматуры
Указанная продукция изготавливается из разного материала, что позволяет классифицировать ее на такие виды:
|Металлическая
|Композиционная
|Общепринятый металлический каркас с высокими техническими характеристиками и теплостойкостью. В процессе армирования поддается сгибанию и свариванию.
|В составе присутствуют стеклянные, базальтовые и углеродные волокна. Пользуется большим спросом за счет непроводимости электротока и отсутствия коррозионных процессов.
По способу изготовления арматура делится на такие разновидности:
- стержневая;
- проволочная;
- канатная.
Стержневой вид наиболее применяемый в строительстве, поскольку есть прутья разного диаметра (от 6 до 80 мм). Арматура может быть гладкой и из периодического профиля. Проволочная имеет диаметр не более 10 мм, а канатная в пределах 6-15 мм.
В зависимости от установки арматурной продукции различают такие ее виды:
- Искусственная — часто встречается в опалубках при строительстве частных домов с небольшим объемом работ.
- Арматурная сетка — имеет вид готовых переплетений.
- Металлокаркас — служит для армирования колонн и балок.
Выбор определенной разновидности зависит от условий и порядка использования.
Металлопрокат: где купить арматуру
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