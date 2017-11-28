Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель директора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Алия ЖАЛЕЛОВА рассказала, что от обилия бумажных карт и их недостатков страдают как пациенты, так и практически все сотрудники поликлиник. - Электронная медицинская карта создана для удобства первых и облегчения труда медперсонала. По сути, электронная карта – это аналог бумажной, в ней будет собрана вся информация о пациенте, его история болезней, прививки, вплоть до рентгеновских снимков. Она стала необходимостью в результате всеобщей компьютеризации жизни общества. Кроме этого, она значительно упрощает деятельность статистики и организационно-методического отдела любого лечебно-профилактического центра, - рассказала Алия ЖАЛЕЛОВА. Как отмечают медики, одним из преимуществ электронной карты является то, что она не может быть забрана пациентом домой. Также пациентам поликлиники больше не придется стоять в регистратуре, чтобы найти карту. - Большим плюсом электронных медицинских карт является отсутствие необходимости постоянно подклеивать туда дополнительные листы, консультативные заключения, а также бланки с результатами анализов. Вся информация такого типа заносится в специальные разделы программы, которая выдаёт все необходимые данные по первому же запросу врача, что значительно оптимизирует деятельность медицинского персонала, - пояснила Алия ЖАЛЕЛОВА. Однако, как и всякое новшество, введение электронных амбулаторных карт вызывает огромное количество вопросов. На самые часто задаваемые вопросы отвечает заместитель директора поликлиники №3 Алия ЖАЛЕЛОВА.- Этот документ не должен храниться дома. Ваша амбулаторная карта в электронном виде будет храниться в общей базе данных, которую сейчас собирают во всех поликлиниках, в связи с чем просим всех жителей вернуть амбулаторные карты для занесения ваших данных в информационную систему.- Пациент или его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получить отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии, выписки из медицинской документации (форма 027), заверенные подписью лечащего врача и штампами медицинской организации.- Пациент имеет право знать о своем здоровье, всю информацию по своему состоянию здоровья можно получить у лечащего врача.- Все сведения, содержащиеся в амбулаторной карте, являются врачебной тайной, то есть их разглашение не допускается, даже после смерти на основании ст. 1,13 Закона об информатизации, ст. 11,22 выписка из Закона «О персональных данных и их защите», ст.28, 84-1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ст.211 Уголовного Кодекса РК. Также в целях обеспечения защиты персональных данных от несанкционированного доступа и целостности передаваемых данных врачи будут пользоваться личным логином, паролем и электронной цифровой подписью (ЭЦП).- Единая электронная медицинская карта позволяет значительно упростить деятельность стационаров, ведь они теперь имеют возможность запросить информацию о пациенте, поступившем к ним на лечение, в цифровом виде. Это упрощает работу врача, теперь не нужно выяснять, чем именно болел человек за свою жизнь и какие обследования прошел.- Форма -113/е - обменная карта. Она необходима, потому что содержит информацию о протекании беременности и состоянии здоровья беременной женщины. Медперсонал, оперируя данными обменной карты, может оказать своевременную и квалифицированную помощь как во время беременности, так и во время родов.- Документ подлежит хранению в поликлинике в электронном формате, при необходимости выдается его заверенная врачом копия для предоставления по месту требования.- В создании электронных медицинских карт есть множество положительных моментов для пациента, он может быть уверен, что из его документации не пропадёт ничего, вся информация будет храниться в базе данных.- Согласно ПП РК от 12 октября 2017 года № 640 «О внесении изменений в ПП РК от 17 апреля 2004 года № 430 «Об утверждении Правил электронного документооборота», листы временной нетрудоспособности и справки будут выдаваться в бумажном варианте.- Амбулаторная карта (форма №025/у) является собственностью поликлиники, этот документ не должен храниться дома. Выдача документа на руки возможна только с разрешения директора поликлиники.Согласно приказу МЗ РК «О внедрении пилотного проекта по переходу на безбумажное ведение медицинской документации в организациях здравоохранения», ведение записи в форме №025/у будет только в электронном виде в медицинских информационных системах.