Об этом рассказали в центре адаптации для лиц без определенного места жительства, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам руководителя центра адаптации для лиц без определенного места жительства Курамангалия БАЙГАРЖАНОВА, Наталья ТЕОКИНА к ним поступила 12 октября. - Как выяснилось, с документами у нашей постоялицы было все в порядке. Сейчас ей уже оформили пенсию. Также мы нашли ее дочь. На самом деле она живет в Уральске и никогда не жила в России. Воспитывалась дочь Натальи у своей бабушки. Несмотря ни на что, она все же приезжала, чтобы забрать свою мать. Но Наталья ТЕОКИНА не согласилась, - отметил Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ. Кроме того, женщина, которая долгое время жила в лесу, уже уходила из центра адаптации для лиц без определенного места жительства. - Такой инцидент у нас был. Она уходила на три дня. Потом мы ее разыскали. С ней работают опытные психологи. Женщина все время твердит, что уедет жить в Россию, - пояснил Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ. Напомним, Наталья ТЕОКИНА полгода живет в лесу. У женщины сгорел дом, ее дочь уехала в Россию. Бездомная соорудила шалаш из картона и целлофана, где теперь ночует. Купается и стирает она в речке. Позже к ней отправились сотрудники отдела занятости и социальных программ, которые предложили бабушке переехать в центр адаптации для бездомных. Им удалось уговорить Наталью ТЕОКИНУ для переселения в центр адаптации.