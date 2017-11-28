Так сегодня с утра несколько автомобилей "слетели" с трассы Атырау-Геолог. На месте уже работают сотрудники ДПС. Как сообщил начальник МПС УВД г.Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ, ситуация на городских дорогах стабильная, есть небольшая гололедица на трассе Атырау - Астрахань и нескольких пригородных участках дорог. По словам главного синоптика АФ РГП "Казгидромет" Кулайны МЫРЗАШЕВОЙ, гололёд на дорогах сохранится до обеда на 6 участках дороги. -Уже в ближайшую ночь в Атырауской области ожидаются заморозки. До 2 декабря сохранится антициклон, ночью столбик термометра опустится до 2-4 мороза, местами до 5-7 градусов ниже нуля, - сообщила Кулайна МЫРЗАШЕВА. Уже после 2 декабря в регионе ожидается потепление до 0 градусов.