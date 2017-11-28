– Викторина, которую мы проводим среди наших клиентов ежедневно, стала очень популярна в Уральске. Участники вначале удивляются, а потом радуются, что не просто добираются до своего пункта назначения, но еще и принимают участие в интересной игре, – говорит. Чтобы получить заветный приз, нужно ответить на три вопроса. Если участник затрудняется, то у него есть две подсказки: звонок другу и помощь прохожего. – В нашей викторине становятся участниками клиенты разных возрастов, каждый из них с радостью соглашается сыграть и входит в азарт, – рассказывает. – Конечно же, все стараются дать правильные ответы на заданные вопросы и получить один из интересных призов: большую и очень вкусную пиццу от пиццерии «Додо–пицца», сертификат на романтический ужин на двоих в ресторане «Хуторок», поход в кинотеатр Cinema Park, абонемент на посещение фитнес–студии Queens или бонус–скидку в размере 450 тенге на телефон, за счет которой клиент может расплатиться за последующую поездку на такси CITY. Причем выигравшему клиенту поездка обходится бесплатно. Корреспондент стал свидетелем двух игр с клиентами такси: В машину садится супружеская пара – пенсионеры Гульсара АНАРБАЕВА и Кайрат БАЙДУЛОВ. Услышав, что они могут стать участниками интересной интеллектуальной игры, они с удовольствием соглашаются. На кону приз – пицца от пиццерии «Додо–пицца». На два вопроса наши попутчики ответили с легкостью. Им были заданы следующие вопросы: 1.Какой из великих классиков посетил Уральск и написал произведение «Капитанская дочка»? Варианты ответов: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов или Л. Н. Толстой. 2 Какой город являлся первой столицей Казахской ССР? Варианты ответов: Оренбург, Кызылорда или Алма–ата. На первый вопрос участники отвечают, что в Уральске побывал и написал знаменитую историческую повесть «Капитанская дочка» поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин, а на второй – первой столицей Казахской ССР был город Оренбург. Оба ответа были верными. Наступила очередь третьего вопроса. Он оказался сложнее предыдущих. Кто был бием Младшего жуза. Варианты ответов: Казыбек–би, Толе–би или Айтеке–би. И тут возник спор между супругами, тем не менее даже не воспользовавшись подсказками, они решили ответить на удачу. Они выбрали ответ – Айтеке би, и он на радость участников оказался правильным. – Мы часто пользуемся услугами такси CITY. Сегодня для нас сложилась удачная поездка. Мало того, что поучаствовали в интересной игре, мы выиграли вкусный приз для своих внуков и к тому же доехали совершенно бесплатно. Рекомендуем всем пользоваться такси CITY, вдруг и вам также повезет поучаствовать в игре и выиграть, – поделилась радостью победительница Гульсара АНАРБАЕВА.Участником следующей игры стал житель города Даниял ГУМАРОВ. Ему также повезло, и он ответил на все вопросы верно. А главным призом стал сертификат на романтический ужин на двоих в ресторане «Хуторок». – Очень рад такой удаче и выигранному призу, которым обрадую свою супругу. Благодарю такси CITY за интересную игру–сюрприз и хорошее настроение. Это одно из лучших такси города, – отметил Даниял ГУМАРОВ. Вот так наши участники викторины совместили полезное с приятным: не только выиграли призы, но и доехали до места бесплатно. Следует отметить, что Такси CITY давно пользуется спросом на рынке транспортных услуг среди жителей города и области. Кредо водителей компании – всегда быть оперативными и оказывать качественно свои услуги. Вызвать такси можно не только по телефонам, но и подать заявку на страницах компании в соцсети «ВКонтакте», а также можно скачать мобильное приложение через Play Маркет или App Store. – Помимо таких развлекательных проектов, которые будут проводиться ежедневно и ежемесячно, наших клиентов ожидает в этом году еще много интересных и приятных сюрпризов, – сообщил директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. – Также хочу поблагодарить наших дружеских партнеров за сотрудничество: пиццерию «Додо», ресторан «Хуторок», фитнес – студию «Queens» и кинотеатр «Cinema Park». За активное участие в социальных проектах компания такси CITY имеет награды от акима области в номинации «Журектен–Журекке», а также благодарственное письмо от президента Казахстана. – А вы хотите также испытать счастье, проявить смекалку и свой интеллект и получить подарок? Дерзайте! Вызывайте такси CITY и участвуйте в нашей викторине! Удачи вам! – пожелал Дамир МАЖЕНОВ. Новости Компаний.