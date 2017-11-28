Иллюстративное фото с сайта today.kz Так, с 1 января 2018 года будет введен новый формат оказания адресной социальной помощи в виде безусловной и обусловленной денежной помощи малообеспеченным семьям. Социальная помощь нового формата назначается малообеспеченным семьям, доходы которых ниже 50% от величины прожиточного минимума. Ныне действующая государственная адресная социальная помощь, государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет будет назначаться до 31 декабря 2017 года. - С 1 января 2018 года на назначение специального государственного пособия многодетным семьям, воспитывающим 4 и более детей до 18 лет, документы не принимаются, будет необходимо обратиться в ГЦВП, - сообщили в отделе занятости. Малообеспеченные семьи, имеющие постоянную прописку и проживающие в городе Атырау, с 1 января 2018 года документы предоставляют в городской центр занятости по адресу: ул.Владимирского, 23 «Б», жители сельских округов должны обратиться в акиматы по месту жительства. Для получения более подробного разъяснения малообеспеченным гражданам нужно обратиться по телефонам: 76-60-20, 76-60-24.