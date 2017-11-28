Как рассказала продавец бутика №269 Анна КОЗЛОВА, пропажу дорогого изделия они заметили только 24 ноября, когда состоялся учет проданных изделий. - Когда у нас начался учет, мы не досчитались одного ювелирного изделия. Начали искать его наименование в проданных, но, увы, и там не нашлось. Потом решили просмотреть камеры видеонаблюдения. Нашли видеозапись, где отчетливо видно, как молодая девушка якобы выбирает или присматривает себе украшение. Рассматривая разные цепочки, резко берет одну из них в руку, когда продавец отвлекся и далее ведет с ним диалог, - рассказала Анна. По словам продавца, подозреваемая в краже цепочки была излишне разговорчивой. - Просто она так тараторила, что я даже не заметила, как с прилавка пропало ювелирное изделие. Подозреваемая была хорошо одета. Вообще, кто бы знал, что бывают такие люди. Да и стоимость самого изделия не малая, - с сожалением говорит Анна. Анна КОЗЛОВА утверждает, что 24 ноября на место происшествия был вызван участковый. - Участковый на вызов отреагировал, пришел. Собрал все данные, опросил людей и ушел. Но даже не просмотрел камеры видеонаблюдения. Потом позже с нами связался по телефону, показал фотографию еще одной девушки, но это оказалась не та девушка, которую мы подозреваем. После этого телефон нашего участкового отключен, мы даже не можем узнать, кто ведет следствие, - заявила продавец бутика №269. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 24 ноября было зарегистрировано заявление от Анны КОЗЛОВОЙ. Следователь Абайского ОП Даулет АМАНГАЛИЕВ сообщил, что на самом деле 24 ноября в бутике произошла кража. - По данному факту заведено уголовное дело по статье 188 УК РК – «Кража». Видео с камер наблюдения торгового центра у нас имеется, однако личность подозреваемой пока не установлена, - отметил Даулет АМАНГАЛИЕВ. lO918u5W6tA