В соревнованиях, прошедших в Алматы, приняли участие более 100 спортсменов из восьми областей Казахстана. По словам старшего тренера по шорт-треку ЗКО Максима ЛОЗОВОГО, по итогам соревнований по общекомандному зачету у Западно-Казахстанских спортсменов был наивысший результат – 1187 очков. - На втором месте оказались костанайцы с результатом 1183 очка, третье общекомандное место завоевали астанинцы, у них 1103 очка, - пояснил тренер. Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, спартакиада проводится раз в 4 года и является крупным республиканским соревнованием по отбору спортсменов и просмотру к Олимпийским играм. IV зимняя спартакиада 2017 года проходит по 17 видам спорта, в том числе по хоккею, фристайлу, биатлону, керлингу и сноуборду. - По итогам выступлений в личном зачете лучшие результаты показали на дистанции 1500 метров Адиль ГАЛИАХМЕТОВ (1место), Адиль КРЫМГИРЕЕВ (3место), Анита НАГАЙ (2 место), на дистанции 500 метров 1 место у Адиля ГАЛИАХМЕТОВА и 2 место у Аниты НАГАЙ. На дистанции 1000 метров Нуртлек КАЖГАЛИ занял 1 место, Адиль ГАЛИАХМЕТОВ – 2 место, Анита НАГАЙ – 2 место, - пояснили в облспорте.