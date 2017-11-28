Переводчик УВД г. Уральск предложил подозреваемому закрыть дело за денежное вознаграждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в ходе встречи переводчик пояснил, что действует от руководства следственного отдела УВД города и может посодействовать в прекращении уголовного дела за примирением сторон.

- Однако этот вариант госслужащего не устроил, поскольку любое уголовное преследование повлечет его увольнение с работы. Тогда переводчик пообещал переговорить по этому вопросу со своим руководством и для видимости зашел в здание отдела полиции. Вернувшись через некоторое время, он заявил, что обо всем договорился. За это сотрудник УВД г. Уральск получил 400 тысяч тенге, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате переводчика осудили по двум статьям УК РК "Пострекательство к даче взятки" и "Мошенничество".