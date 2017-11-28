Переводчик УВД г. Уральск предложил подозреваемому закрыть дело за денежное вознаграждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в  ходе  встречи переводчик пояснил, что  действует от  руководства следственного отдела УВД города и может посодействовать в  прекращении  уголовного дела   за  примирением  сторон.

- Однако этот вариант госслужащего не  устроил, поскольку любое уголовное преследование повлечет  его  увольнение с  работы. Тогда переводчик пообещал  переговорить по этому  вопросу  со своим руководством и для видимости зашел в  здание отдела полиции. Вернувшись через некоторое  время, он заявил, что обо всем договорился. За это сотрудник УВД г. Уральск получил 400 тысяч тенге, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате переводчика осудили по двум статьям УК РК "Пострекательство к даче взятки" и "Мошенничество".