Задачу сотрудникам полиции облегчает система электронной очереди. Но все равно без расширения площади не обойтись. В новом году в областном центре откроется новый специализированный ЦОН, где будет оказываться весь спектр услуг РЭО. Недавно сотрудники РЭО сообщили, что с введением системы электронной очереди людей стало меньше. Но такая ситуация сохранялась недолго. С каждым годом количество автолюбителей растет. - В области насчитывается уже 196 тысяч транспортных средств. В день сотрудники РЭО обслуживают до 400 человек. Это очень большая нагрузка. В новом спецЦОНЕ будет гораздо удобнее, - сообщил и.о. начальника РЭО УАП ДВД ЗКО Жанибек ЕСЕНГУБЕКОВ. В данный момент в поселке Зачаганск возводится логистический центр. В нем четверть занимаемой площади, а это более 2,5 тысячи квадратных метров, будет отдано под спецЦОН для автомобилистов. - К нам обратились сотрудники корпорации «Правительство для граждан» и мы договорились, что из 8600 квадратных метров общей площади логистического центра мы предоставим им 2600 квадратных метров. Здесь будут оборудованы автодром и мотодром. Они будут полностью автоматизированы. Планируем завершить строительство в 2018 году, - пояснил представитель заказчика Азамат УМАРОВ. Новый спецЦОН значительно улучшит качество обслуживания уральских водителей. Специализированный Центр обслуживания населения - учреждение для оказания населению государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспортного средства по принципу одного окна. Первый спецЦОН был открыт в пилотном режиме в Караганде в декабре 2012 года. В результате успешной реализации проекта Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил распространить этот опыт в масштабах всей страны. В результате автоматизации бизнес-процессов, интеграции всех баз данных и информационных систем государственных органов, а также объединения в пределах одного комплекса всех этапов, необходимых для получения водительского удостоверения и регистрации автотранспорта, время оказания этих услуг сократилось в среднем до 2 часов, и был исключен прямой контакт граждан с исполнителями, отвечающими за изготовление документов. Сегодня в Казахстане функционируют 11 специализированных центров обслуживания населения: в Астане, Алматы, Караганде, Таразе, Актау, Павлодаре, Петропавловске, Кызылорде, Талдыкоргане,Костанае и Актобе.