Вы хотите стать частью нашего коллектива? Тогда сделайте следующее: 1. составьте резюме; 2. напишите мотивационное письмо, где нужно указать, почему вы хотите работать в Destination. Письмо не должно содержать более 150 слов (Резюме без мотивационного письма рассматриваться не будут); 3. отправьте эти два документа на электронный адрес [email protected].

Чемпионат по боулингу, октябрь 2016Обычно, чтобы хоть как-то подняться по карьерной лестнице, сотруднику рядовой фирмы необходимо работать не менее пяти лет. В Destination у каждого сотрудника есть прекрасная возможность расти независимо от срока его работы. Здесь ценят, когда сотрудник ответственно подходит к своей работе и с удовольствием поощряем его. Примером тому может служитьКорпоратив на 8 марта, сотрудники филиала в 6 мкр, март 2017 - Я работаю в "Destination" чуть более двух лет, и за это время добилась значительных успехов. На данный момент я обладатель сертификата IELTS 8,5 балла, провожу тренинги с начинающими преподавателями и менеджерами нашей школы, а также веду курсы IELTS и руковожу работой старших преподавателей всех филиалов, - рассказывает Ксения УЙМАНОВА. - В «Destination» я пришла сразу после окончания университета. После прохождения обучающих тренингов уработала преподавателем английского языка. Недавно меня назначили академическим директором «Destination», и я, как сотрудник этой компании, советую вам прийти к нам и реализовать себя в полной мере.Победители игры "О, счастливчик!" Жаксыгалиев Данияр, Хайруллина Айкерим, Нечаев Владислав, сентябрь 2017 Все сотрудники «Destination», достигнув определенного уровня, могут поехать в Англию, США, Чехию и другие страны в качестве руководителей детских групп. Это прекрасная возможность практиковать английский, поработать с детьми и побывать за рубежом.«Destination», наверное, единственная школа, где сотрудники имеют возможность бесплатно посещать любые спортивные секции.День рождения директора языковой школы "Destination" Лушаковой Н.Х., сентябрь 2017 - Наш директор Роман ЛУШАКОВ ведет здоровый образ жизни и приобщает к этому весь коллектив. Каждый сотрудник может бесплатно ходить в спортзал или посещать любую другую секцию. Кроме этого, ежегодно на каждого сотрудника выделяется определенная сумма на медицинские услуги. На эту сумму мы можем посетить любого врача и приобрести необходимые лекарства, выписанные лечащим доктором. Также на базе нашей школы существует тренинг-центр, где проходят обучение все сотрудники. Стажеры обучаются нашей методике, преподаватели повышают свой уровень или изучают новые языки, бухгалтеры и менеджеры подтягивают английский для работы с иностранными клиентами. У нас есть возможность изучать любой язык бесплатно в рабочее время. Это очень круто, потому что я всегда хотела учить английский, но постоянно не хватало времени на это, - делится. - Одновременно с обучением я имею возможность практиковать свой английский при работе с партнерами из Чехии, Англии и других стран.Финалисты игры "Имаджинариум" среди всех филиалов Destination, декабрь 2016тоже поделились своими впечатлениями.Выезд на турбазу "Светлячок", май 2017 - Мы работаем в «Destination» почти три года. За это время мы многому научились, овладели навыками работы всех направлений школы Destination, а также съездили в Англию в качестве руководителей детской группы, - рассказала Жанна ШАРИПОВА. В случае вопросов, возникающих во время работы у новых сотрудников, можно всегда обратиться к старшим преподавателям –, специалисту аксайского филиала,и другим преподавателям, которые всегда готовы прийти на помощь.День учителя в головном филиале, октябрь 2017 Независимо от того, в какой отдел вы пришли работать, вам всегда поможет, который вот уже пять лет работает в Destination и смог добиться потрясающих успехов. Начав работать преподавателем английского языка, через два года он стал старшим преподавателем. За это время побывал в Англии и США в качестве руководителя детской группы. В данное время он пробует свои силы на позиции менеджера международного отдела. Данияр работает с партнерами из Германии, Малайзии, Китая и является координатором программы Work and Travel.Награждение лучших сотрудников на новогоднем корпоративе, декабрь 2016В школе около 70 сотрудников. Здесь вы найдете не только хорошую работу, но и новых друзей. Большой дружный коллектив поможет вам быстро адаптироваться в новой среде. Руководство школы постоянно проводит мероприятия, где сотрудники имеют возможность общаться между собой в неформальной обстановке и узнавать друг друга еще лучше. Проводятся интеллектуальные игры, праздничные корпоративы, совместные выезды на природу, боулинг и многое другое. Недавно стартовала игра «Magic of numbers», в которой принимают участие все желающие сотрудники. Победителей ждут призы и ужин в ресторане.Проведение международной выставки "Образование за рубежом", октябрь 2017Если у вас нет опыта или уверенности в себе, но есть огромное желание работать в нашем коллективе, мы готовы принять вас в наш коллектив! Возможности всегда где-то рядом. Главное — вовремя ими воспользоваться! Новости Компаний.