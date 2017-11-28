Языковая школа Destination активно развивается. Сейчас действует семь филиалов в Уральске и один филиал в Аксае. Планируется открытие еще нескольких филиалов. В связи с этим школа проводит набор активных, креативных, стремящихся к знаниям и карьерному росту молодых людей: преподавателей разных языков, студентов для прохождения оплачиваемых стажировок, а также менеджеров, бухгалтеров, PR-менеджеров, маркетологов и других специалистов.
Чемпионат по боулингу, октябрь 2016
Почему вам стоит прийти в Destination?
Карьерный рост
Обычно, чтобы хоть как-то подняться по карьерной лестнице, сотруднику рядовой фирмы необходимо работать не менее пяти лет. В Destination у каждого сотрудника есть прекрасная возможность расти независимо от срока его работы. Здесь ценят, когда сотрудник ответственно подходит к своей работе и с удовольствием поощряем его. Примером тому может служить академический директор Ксения УЙМАНОВА
.
Корпоратив на 8 марта, сотрудники филиала в 6 мкр, март 2017
- Я работаю в "Destination" чуть более двух лет, и за это время добилась значительных успехов. На данный момент я обладатель сертификата IELTS 8,5 балла, провожу тренинги с начинающими преподавателями и менеджерами нашей школы, а также веду курсы IELTS и руковожу работой старших преподавателей всех филиалов, - рассказывает Ксения УЙМАНОВА. - В «Destination» я пришла сразу после окончания университета. После прохождения обучающих тренингов у директора языковой школы Романа ЛУШАКОВА
работала преподавателем английского языка. Недавно меня назначили академическим директором «Destination», и я, как сотрудник этой компании, советую вам прийти к нам и реализовать себя в полной мере.
Победители игры "О, счастливчик!" Жаксыгалиев Данияр, Хайруллина Айкерим, Нечаев Владислав, сентябрь 2017
Все сотрудники «Destination», достигнув определенного уровня, могут поехать в Англию, США, Чехию и другие страны в качестве руководителей детских групп. Это прекрасная возможность практиковать английский, поработать с детьми и побывать за рубежом.
Социальный пакет для всех сотрудников
«Destination», наверное, единственная школа, где сотрудники имеют возможность бесплатно посещать любые спортивные секции.
День рождения директора языковой школы "Destination" Лушаковой Н.Х., сентябрь 2017
- Наш директор Роман ЛУШАКОВ ведет здоровый образ жизни и приобщает к этому весь коллектив. Каждый сотрудник может бесплатно ходить в спортзал или посещать любую другую секцию. Кроме этого, ежегодно на каждого сотрудника выделяется определенная сумма на медицинские услуги. На эту сумму мы можем посетить любого врача и приобрести необходимые лекарства, выписанные лечащим доктором. Также на базе нашей школы существует тренинг-центр, где проходят обучение все сотрудники. Стажеры обучаются нашей методике, преподаватели повышают свой уровень или изучают новые языки, бухгалтеры и менеджеры подтягивают английский для работы с иностранными клиентами. У нас есть возможность изучать любой язык бесплатно в рабочее время. Это очень круто, потому что я всегда хотела учить английский, но постоянно не хватало времени на это, - делится менеджер международного отдела Ольга ГОЛУБЕВА
. - Одновременно с обучением я имею возможность практиковать свой английский при работе с партнерами из Чехии, Англии и других стран.
Финалисты игры "Имаджинариум" среди всех филиалов Destination, декабрь 2016
Преподаватели Жанна ШАРИПОВА
и Винизира ДЖУМДАЕВА
тоже поделились своими впечатлениями.
Выезд на турбазу "Светлячок", май 2017
- Мы работаем в «Destination» почти три года. За это время мы многому научились, овладели навыками работы всех направлений школы Destination, а также съездили в Англию в качестве руководителей детской группы, - рассказала Жанна ШАРИПОВА.
В случае вопросов, возникающих во время работы у новых сотрудников, можно всегда обратиться к старшим преподавателям – Артуру ГУЛЕНКОВУ
, специалисту аксайского филиала, Алибеку КАБДЕНГАЛИЕВУ
и другим преподавателям, которые всегда готовы прийти на помощь.
День учителя в головном филиале, октябрь 2017
Независимо от того, в какой отдел вы пришли работать, вам всегда поможет менеджер международного отдела Данияр ЖАКСЫГАЛИЕВ
, который вот уже пять лет работает в Destination и смог добиться потрясающих успехов. Начав работать преподавателем английского языка, через два года он стал старшим преподавателем. За это время побывал в Англии и США в качестве руководителя детской группы. В данное время он пробует свои силы на позиции менеджера международного отдела. Данияр работает с партнерами из Германии, Малайзии, Китая и является координатором программы Work and Travel.
Награждение лучших сотрудников на новогоднем корпоративе, декабрь 2016
Молодой активный коллектив
В школе около 70 сотрудников. Здесь вы найдете не только хорошую работу, но и новых друзей. Большой дружный коллектив поможет вам быстро адаптироваться в новой среде. Руководство школы постоянно проводит мероприятия, где сотрудники имеют возможность общаться между собой в неформальной обстановке и узнавать друг друга еще лучше. Проводятся интеллектуальные игры, праздничные корпоративы, совместные выезды на природу, боулинг и многое другое. Недавно стартовала игра «Magic of numbers», в которой принимают участие все желающие сотрудники. Победителей ждут призы и ужин в ресторане.
Проведение международной выставки "Образование за рубежом", октябрь 2017
Вы хотите стать частью нашего коллектива? Тогда сделайте следующее:
1. составьте резюме;
2. напишите мотивационное письмо, где нужно указать, почему вы хотите работать в Destination. Письмо не должно содержать более 150 слов (Резюме без мотивационного письма рассматриваться не будут);
3. отправьте эти два документа на электронный адрес [email protected].
Если у вас нет опыта или уверенности в себе, но есть огромное желание работать в нашем коллективе, мы готовы принять вас в наш коллектив!
Возможности всегда где-то рядом. Главное — вовремя ими воспользоваться!
