Иллюстративное фото с сайта Status-Quo.ru Свыше 500 кг незаконного груза, который успешно прошел таможенный контроль на казахстанско-российской границе, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Караузек". В другой машине, которая следовала из города Атырау, но уже непосредственно в Астрахань, пытались ввезти несколько коробок с автомобильными запчастями. Общий вес груза - около 60 килограммов. - На них также отсутствовали сопроводительные документы, предусмотренные законодательством. Сейчас незаконные товары переданы в Астраханскую таможню, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.