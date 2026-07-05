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Социум

Как будут развивать приграничные села ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области провел заседание координационного совета, где обсудили развитие инфраструктуры в приграничных районах на ближайшие три года.
Дана Рахметова
Как будут развивать приграничные села ЗКО
Фотографии акимата ЗКО

Глава региона Нариман Турегалиев подчеркнул, что вопрос обустройства приграничья является стратегически важным. По его словам, состояние сел, расположенных вдоль границы, напрямую влияет на безопасность и целостность рубежей страны.

— По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы определили приоритетные направления в Концепции развития сельских территорий. Последние три года мы делаем упор на строительство жилья в районах. Сейчас важно не останавливаться и усилить работу по программам «С дипломом — в село», «Из города — в село» и «Ауыл аманаты», — заявил аким области.

На совещании участники рассмотрели «Дорожную карту» по развитию инфраструктуры на 2026–2028 годы. Представители госорганов отчитались о текущем положении дел и проблемных вопросах, которые требуют оперативного решения.

По итогам встречи аким области поручил ответственным ведомствам строго придерживаться графиков реализации проектов, обеспечить качественное выполнение всех запланированных мероприятий и наладить тесное взаимодействие между структурами. Ход работ по развитию пограничной инфраструктуры теперь находится на постоянном контроле.

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ЗКО Граница

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