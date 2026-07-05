Как будут развивать приграничные села ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области провел заседание координационного совета, где обсудили развитие инфраструктуры в приграничных районах на ближайшие три года.

Глава региона Нариман Турегалиев подчеркнул, что вопрос обустройства приграничья является стратегически важным. По его словам, состояние сел, расположенных вдоль границы, напрямую влияет на безопасность и целостность рубежей страны.

— По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы определили приоритетные направления в Концепции развития сельских территорий. Последние три года мы делаем упор на строительство жилья в районах. Сейчас важно не останавливаться и усилить работу по программам «С дипломом — в село», «Из города — в село» и «Ауыл аманаты», — заявил аким области.

На совещании участники рассмотрели «Дорожную карту» по развитию инфраструктуры на 2026–2028 годы. Представители госорганов отчитались о текущем положении дел и проблемных вопросах, которые требуют оперативного решения.

По итогам встречи аким области поручил ответственным ведомствам строго придерживаться графиков реализации проектов, обеспечить качественное выполнение всех запланированных мероприятий и наладить тесное взаимодействие между структурами. Ход работ по развитию пограничной инфраструктуры теперь находится на постоянном контроле.