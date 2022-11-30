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Бизнес-новости

Как ИП оплачивать налоги без комиссии?

Хорошо сэкономить, оплатить налоги в установленные сроки и избежать пени индивидуальным предпринимателям позволит обновлённое приложение Onlinebank. Время выплаты налогов сейчас в самом разгаре. Особенно для индивидуальных предпринимателей, которых в Казахстане насчитывается свыше 1,3 млн. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране растёт – только за 7 месяцев текущего года их было зарегистрировано более 273 тысяч. ИП-шники могут применять общеустановленный режим налогообложения и специальные налоговые режимы. Как правило, ИП, в зависимости от режима, ежемесячно должны платит
gorod
Как ИП оплачивать налоги без комиссии?
Хорошо сэкономить, оплатить налоги в установленные сроки и избежать пени индивидуальным предпринимателям позволит обновлённое приложение Onlinebank.
Как ИП оплачивать налоги без комиссии?
Как ИП оплачивать налоги без комиссии?
Время выплаты налогов сейчас в самом разгаре. Особенно для индивидуальных предпринимателей, которых в Казахстане насчитывается свыше 1,3 млн. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране растёт – только за 7 месяцев текущего года их было зарегистрировано более 273 тысяч. ИП-шники могут применять общеустановленный режим налогообложения и специальные налоговые режимы. Как правило, ИП, в зависимости от режима, ежемесячно должны платить социальные платежи и раз в полгода – налоги*. При таком обилии информации, возможно, кто-то из начинающих предпринимателей уже схватился за голову в предвкушении предстоящих расчётов? Но, как оказалось, беспокоиться не стоит. Всё очень просто: если вы индивидуальный предприниматель и у вас нет работников, то при «упрощёнке» ежемесячно вы будете выплачивать ОПВ в размере 6000 тенге, социальные отчисления – 2100 тенге. и взносы ОСМС - 4200 тенге. Ранее также следовало учитывать и сумму комиссии за оплату каждого платежа в размере 300 тенге. Оказывается, экономить на комиссиях, комфортно и быстро оплачивая налоги можно через приложение Onlinebank. Ну и что немаловажно для предпринимателя в горячий налоговый период, Onlinebank позволяет быстро и легко осуществлять платежи в бюджет и при этом неплохо экономить на комиссиях. Оплата платежей в бюджет, пенсионных отчислений, социальных платежей и взносов в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для ИП в мобильном приложении Onlinebank теперь без комиссии, комиссия составляет - 0 тенге. Экономия для бизнеса ИП составит в среднем около 300 тенге за каждый платёж (ранее действовавшая сумма комиссии). Лица, занимающиеся частной практикой (ЛЗЧП), а это нотариусы, частные судебные исполнители, медиаторы и адвокаты, также могут оплачивать налоги без комиссии через Onlinebank. Возможности приложения значительно упрощают жизнь индивидуальных предпринимателей, позволяя быстро, дистанционно и своевременно проводить различные платежи. Функционал приложения Onlinebank весьма разнообразен и постоянно совершенствуется, позволяя предпринимателю получать всё необходимое по принципу «одного окна». В этом смысле Onlinebank уже сегодня является ключевым помощником для бизнеса, позволяя предпринимателю открыть ИП, счёт для ИП, мгновенно и бесплатно выпустить цифровую карту, осуществить выпуск корпоративной карты с бесплатной доставкой в крупные города Казахстана, осуществить конвертацию или валютные переводы, оформить беззалоговый онлайн-кредит, а также многое другое. Возможности Onlinebank и существующий функционал значительно упрощают жизнь индивидуальных предпринимателей, в том числе, позволяя быстро, дистанционно, своевременно и без комиссий проводить различные платежи в бюджет. Поэтому, как можно скорее воспользуйтесь удобным сервисом Onlinebank, что позволит индивидуальным предпринимателям оплатить налоги** в установленные сроки и избежать пени, которая, как известно, начисляется со дня, следующего за днем срока уплаты налога. Например, если срок уплаты налогов 1 октября (включительно), то пеня начинает считаться со 2 октября. Пеня начисляется каждый день в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка. Кстати, самостоятельно рассчитать пеню можно на сайте Комитета государственных доходов. *Социальные платежи:
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в размере 10% от зарплаты, не менее 1 МЗП (60 000 тенге) и не более 50 МЗП (3 млн тенге);
  • социальные отчисления в размере 3,5% от зарплаты, не менее 1 МЗП (60 000 тенге) и не более 7 МЗП (420 000 тенге);
  • взносы обязательного медицинского страхования (ВОСМС) в размере 5% от 1,4 МЗП (4 200 тенге). Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для предпринимателя – 10% от дохода; для предпринимателей по упрощенному режиму ИПН составляет 1,5% от дохода. Социальный налог для упрощенщиков составляет 1,5% от дохода.
**Оплачивать налоги можно через приложение Onlinebank, кассы, терминалы, сервисы egov.kz, на портале Комитета госдоходов (КГД), в кабинете налогоплательщика, мобильное приложение КГД – E-Salyq Azamat, мобильное приложение Mgov. Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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