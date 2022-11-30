- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в размере 10% от зарплаты, не менее 1 МЗП (60 000 тенге) и не более 50 МЗП (3 млн тенге);
- социальные отчисления в размере 3,5% от зарплаты, не менее 1 МЗП (60 000 тенге) и не более 7 МЗП (420 000 тенге);
- взносы обязательного медицинского страхования (ВОСМС) в размере 5% от 1,4 МЗП (4 200 тенге). Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для предпринимателя – 10% от дохода; для предпринимателей по упрощенному режиму ИПН составляет 1,5% от дохода. Социальный налог для упрощенщиков составляет 1,5% от дохода.
Как ИП оплачивать налоги без комиссии?
Хорошо сэкономить, оплатить налоги в установленные сроки и избежать пени индивидуальным предпринимателям позволит обновлённое приложение Onlinebank. Время выплаты налогов сейчас в самом разгаре. Особенно для индивидуальных предпринимателей, которых в Казахстане насчитывается свыше 1,3 млн. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране растёт – только за 7 месяцев текущего года их было зарегистрировано более 273 тысяч. ИП-шники могут применять общеустановленный режим налогообложения и специальные налоговые режимы. Как правило, ИП, в зависимости от режима, ежемесячно должны платит