Как ИП оплачивать налоги без комиссии?

Хорошо сэкономить, оплатить налоги в установленные сроки и избежать пени индивидуальным предпринимателям позволит обновлённое приложение Onlinebank. Время выплаты налогов сейчас в самом разгаре. Особенно для индивидуальных предпринимателей, которых в Казахстане насчитывается свыше 1,3 млн. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране растёт – только за 7 месяцев текущего года их было зарегистрировано более 273 тысяч. ИП-шники могут применять общеустановленный режим налогообложения и специальные налоговые режимы. Как правило, ИП, в зависимости от режима, ежемесячно должны платит