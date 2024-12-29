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Как избежать пищевых отравлений в праздники

Простые советы, которые помогут вам сохранить здоровье и встретить Новый год без неприятностей
Жулдызхан Хасангалиева
Как избежать пищевых отравлений в праздники

Заместитель руководителя СЭС ЗКО Гулдана Кереева сообщила, что на сегодня эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В этом году массовых пищевых отравлений не зарегистрировано. Однако ежегодно фиксируется более 50 случаев бытовых отравлений. Основные причины – несоблюдение сроков и условий хранения продуктов дома, ошибки в приготовлении пищи. Массовые отравления чаще всего происходят из-за нарушений санитарных норм в заведениях общественного питания.

Впереди Новый год, и чтобы избежать пищевых отравлений, департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напоминает:

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  • Проверяйте сроки годности, условия хранения и внешний вид продуктов. Не покупайте товары с поврежденной упаковкой или без этикеток.
  • Не приобретайте еду на стихийных рынках.
  • Храните скоропортящиеся продукты (молочные, мясные, кремовые изделия) в холодильнике.
  • Тщательно мойте овощи, фрукты и зелень. Не употребляйте испорченные продукты.
  • Готовьте сложные блюда (салаты, кондитерские изделия с кремом, фарш) в небольших количествах и незадолго до подачи.
  • Заправляйте салаты перед подачей и храните их в холодильнике не дольше 12 часов.
  • Не смешивайте свежеприготовленную еду с остатками прошлой трапезы.
  • Соблюдайте личную гигиену.

Если появились симптомы отравления (тошнота, рвота, диарея, боли в животе, температура), не занимайтесь самолечением – срочно обратитесь к врачу!

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