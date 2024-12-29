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Происшествия Социум

13 машин скорой помощи ездили без необходимых документов в ЗКО

У трех авто не было страховки, у 10 техосмотра.
Жулдызхан Хасангалиева
13 машин скорой помощи ездили без необходимых документов в ЗКО

В Жанибекском районе ЗКО прокуратура выявила нарушения в работе районной больницы. У 10 машин, которые использовались больницей, истек срок техосмотра, а еще 3 автомобиля эксплуатировались без обязательных страховых полисов. Это создавало угрозу для жизни и здоровья врачей, пациентов и жителей района. 

По итогам проверки виновных привлекли к административной ответственности. Нарушения классифицировались по статьям 590 (ч.8) и 230 (ч.2) Кодекса об административных правонарушениях РК. На данный момент все нарушения устранены, а штрафы оплачены. 

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