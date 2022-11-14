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Социум

Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности

Твоё настоящее обучение начнётся, когда ты закончишь школу и вступишь в реальный мир, писал в своей книге «Богатый ребёнок, умный ребёнок» Роберт Кийосаки. Но ждать так долго совсем не обязательно. Изображение с сайта Pixabay В агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка считают, что финансовую грамотность нужно прививать как можно раньше. Что считают дети? Мы провели небольшой опрос среди детей разного возраста. Какая сумма необходима для твоих расходов ежедневно? Сания, 16 дет: 200 - 500 тенге; Томирис, 13 лет: 700 - 1 000 тенге; Игорь, 10 лет: 200 - 300 тенге; Иван, 8
gorod
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Твоё настоящее обучение начнётся, когда ты закончишь школу и вступишь в реальный мир, писал в своей книге «Богатый ребёнок, умный ребёнок» Роберт Кийосаки. Но ждать так долго совсем не обязательно. 
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Изображение с сайта Pixabay В агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка считают, что финансовую грамотность нужно прививать как можно раньше.

Что считают дети?

Мы провели небольшой опрос среди детей разного возраста. Какая сумма необходима для твоих расходов ежедневно?
  • Сания, 16 дет: 200 - 500 тенге;
  • Томирис, 13 лет: 700 - 1 000 тенге;
  • Игорь, 10 лет: 200 - 300 тенге;
  • Иван, 8 лет: 0 тенге;
  • Эльдар, 11 лет: 300 - 500 тенге.
Если бы у тебя было денег как у Скруджа Макдака, на что бы ты их тратил?
  • Сания, 16 дет: на всякие безделушки;
  • Томирис, 13 лет: поделилась с родителями, купила себе квартиру и машину, получила лучшее образование, открыла приют для животных;
  • Игорь, 10 лет: купил хорошую технику в дом и позволил себе развлечения;
  • Иван, 8 лет: отдал часть денег семье, а потом бы поехал отдыхать в Майями;
  • Эльдар, 11 лет: купил биткоины, положил деньги на депозит.
Какой бизнес ты развернул бы сейчас, будь у тебя на это полное право?
  • Сания, 16 дет: сдавала бы квартиры;
  • Томирис, 13 лет: я пока не думала об этом;
  • Игорь, 10 лет: собирал бы компьютеры и продавал их;
  • Иван, 8 лет: не знаю;
  • Эльдар, 11 лет: оптом заказал товар в Китае, потом здесь бы его продал подороже.
Возможно, ты или твои ровесники уже зарабатывают?
  • Сания, 16 дет: я веду Instagram-страницы, делаю ноготки. Моя подруга печёт торты и неплохо на этом зарабатывает;
  • Томирис, 13 лет: зарабатывала раньше - делала слаймы, заполняла карточки для сайтов;
  • Игорь, 10 лет: большинство моих ровесников играют в фишки, чтобы собрать большую коллекцию и продать;
  • Иван, 8 лет: не ответил;
  • Эльдар, 11 лет: зарабатывал на играх, пока родители не заблокировали мою карту. Ещё помогал делать домашние задания, СОРы и СОЧи одноклассникам за небольшую плату.
Какую профессию ты собираешься избрать в будущем? Достаточно ли она денежная по твоему мнению?
  • Сания, 16 дет:  хочу быть медиком, она достаточно денежная;
  • Томирис, 13 лет: я бы выбрала профессию режиссёра или медиа-маркетолога. Можно работать не только ради денег, но и в удовольствие;
  • Игорь, 10 лет: поваром или скульптором. И в зависимости от того, как я буду работать, я буду получать деньги. Если я буду работать лучше Золушки, конечно, я заработаю больше чем те, кто работает плохо;
  • Иван, 8 лет: я хотел бы стать продавцом шаурмы. Она денежная, я уверен;
  • Эльдар, 11 лет: хочу создавать игры и различные приложения. На этом можно хорошо зарабатывать.
Даже по этому небольшому опросу становится ясно, что дети, как и многие взрослые, с трудом ориентируются в сфере финансов. Нас этому просто не учили.

Книги в помощь

Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Изображение с сайта Pixabay Уже сегодня мы можем помочь детям стать лучше и образованнее нас с вами. Эксперты считают, что прививать правильные финансовые привычки своим детям нужно с раннего возраста
- Помочь родителям привить у детей правильное отношение к деньгам может специальная литература, написанная простым и доступным языком, анимационные фильмы на тему финансов. У каждого возраста литература своя. К примеру, деткам старше пяти лет, подойдет книга «Волшебные приключения Монетки и ее друзей, или Веселые уроки финансовой грамотности». Книга повествует о приключениях трёх друзей и Волшебной Монетки в стране Финансов. В ней рассказывается о секретах экономики, как сделать деньги своими друзьями и узнать, что находится в стране Финансов, - рассказывают специалисты Fingramota.kz.
Структура книги выстроена от простого к сложному. Герои книги разбираются и изучают термины, понятия и определения, начиная с базовых знаний о накоплении, личном и семейном бюджете, постепенно углубляясь в значение финансовых инструментов и в то, как работает финансовый рынок. Каждой теме посвящён отдельный рассказ, который дополняется заданиями, глоссарием, играми, дополнительными материалами и комиксом. Книга окажет большую помощь педагогам, воспитателям, родителям. Книга автора Евгении Блискавки «Дети и деньги» также рассчитан на этот возраст. Часто ребенок сталкивается с семейным бюджетом впервые в магазине: слёзы с просьбой купить понравившуюся игрушку и жёсткое мамино «сейчас денег нет». Но даже трёхлетнему малышу можно и нужно объяснять планирование покупок - это первый шаг к финансовой свободе в будущем. Авторы дадут рекомендации, как лучше начать учить ребёнка взаимодействию с финансами, чтобы он освоил науку разумного накопления и экономии. Деткам старше семи лет можно прочитать книгу «Инструкция к деньгам. Потрясающе весёлый гид по миру финансов» автора Хайди Фидлер. Это необычная книга, которая на простых и порой смешных примерах расскажет об основных экономических терминах, научит зарабатывать, сохранять и тратить деньги и объяснит принципы работы с финансовыми инструментами. Яркие иллюстрации привлекут внимание ребенка и усилят обучающий эффект. Тысячи положительных отзывов собрала книга Бодо Шефер «Пёс по имени Мани», в которой речь идёт о дружбе девочки и собаки, которая долго прожила у финансового консультанта. Поэтому она может помочь своей новой хозяйке - девочке Анике, воплотить все свои несбыточные мечты. Девочка учится пользоваться копилкой мечты и дневником успеха. Книга учит осознавать, какие цели стоящие, а какие – недолговечные, что было бы разумно откладывать 50% прибыли на сберегательный счёт, 40% на осуществление мечты и только 10% тратить. Не лишним будет прочесть книгу Джерри Бейли и Фелиции Ло «Как потратить деньги с умом». В этой книге авторы разбирают принципы торговли: ценообразование, потребительские кредиты, импорт и экспорт, таможенное сопровождение и разумность покупок. Также в книге даётся перечень интернет-порталов, где можно дополнительно получить полезную профильную информацию. В подростковом возрасте ребята вполне способны увлечься финансовой литературой. Бороздить финансовые просторы им помогут интересные книги: «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Юный инвестор» – Кэтрин Бейтам, «Деньги. Мастер игры» – Энтони Робинс. Ещё есть подростковая версия известной книги «Богатый папа, бедный папа» от Роберта Кийосаки. Она способна заставить подростков задуматься о своем отношении к деньгам, сконцентрироваться на своих финансовых целях и способах их достижения. Информация написана доступным языком, акцент в книге делается на умении управлять деньгами так, чтобы они приносили не только удовольствие, но и доход, то есть превращение их в активы.

Простыми словами о сложном

Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Изображение с сайта Pixabay Малышам легко можно объяснить, что такое деньги и экономика в целом, просто включив мультфильмы с образовательным подтекстом. Например, в одном из эпизодов «Смешариков» - «Раз картошка, два картошка», Крош принял твёрдое решение стать картофельным миллионером и создал финансовую пирамиду с тысячапроцентной прибылью. Тем более для такой грандиозной затеи и нужно было, что … ведро картошки, сомнительная идея и энтузиазма полные штанишки. Вот только последнего не хватило на совершение трудового подвига, который возник в кроличьем мозгу, но зато вполне хватило для создания финансовой ловушки. В многосерийном мультфильме самым простым и доступным языком рассказывается о кредитах, накоплениях, договорах и даже инвестициях. Серии «Фиксиков» рассказывают, что все люди учувствуют в круговороте денег, но ссориться из-за них нельзя. В мультике «Три кота» малыши могут узнать, как правильно совершать покупки в магазине, и что лучше отдать предпочтение хлебу с молоком, чем игрушкам и конфетам. Для понимания, что же такое финансы существуют и специальные мультфильмы, такие как «Азбука денег тётушки Совы» и «Азбука финансовой грамотности для детей».

Мечты монетезированы

Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Изображение с сайта Pixabay Если у ребёнка есть материальная мечта, нужно помочь ему самостоятельно реализовать её. А для этого всего-то нужно отказываться от ненужного и сиюминутного желания, в пользу чего-то важного и ценного. К примеру, не тратиться на конфетки каждый день, а накопить на велосипед. Поможет детям копилка, в виде обычной банки, чтобы было видно, как растет горка монет и купюр, а подросткам – банковский депозит, который родители оформят на себя, но в своём мобильном банковском приложении могут назвать его именем ребёнка и показывать ему рост доходности с учётом капитализации, таким образом, объясняя тему сложных процентов и накопления.
- Дайте понять ребёнку, что деньги, которые вы ему даёте или дарят родственники на день рождения — полностью его. А значит, ответственность за любые решения ребёнок несёт самостоятельно, - советуют финансисты Fingramota.kz.
Сначала любые покупки детям стоит совершать в присутствии родителей, а затем позволять делать это им самостоятельно. Когда ребёнок накопил определённую сумму, например, на велосипед, нужно дать ему возможность самому выбрать и оплатить покупку. Он запомнит это чувство и будет гордиться тем, что самостоятельно достиг цели. Но что делать, если у детей очень много «хочушек», он заядлый «шоппер», как не позволить потребительству взять вверх? И нужно ли ругать за неразумные траты, если, к примеру, сын купил клетку с хомяком или обменял свои часы на старую виниловую пластинку? Родители часто стают пред такой дилеммой и совершают ошибки.
- Формы финансовых требований и протеста у детей могут быть разные, соответствующие их возрасту, но причина одна: родители не смогли изначально привить своему ребёнку основы финансовой грамотности. Причём не важно, каков доход семьи, – высокий, средний или низкий. Если ваш ребёнок потратил деньги на сиюминутное желание, которые он планировал отложить на какую-то важную и крупную покупку, не ругайте его. Посчитайте вместе, насколько дольше теперь ему придётся копить, и помогите найти новые возможности для заработка, - уверены спикеры.
Финансисты напоминают, что взгляд ребёнка на вещи, в том числе в денежных вопросах, может отличаться от вашего и его мнение стоит уважать. Ни в коем случае не стоит критиковать поступки детей, стоит позволить ему учиться на своих ошибках и при необходимости помочь ему советом.

Держи карман шире

Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности
Изображение с сайта Pixabay Лучший способ научить ребёнка правильно пользоваться деньгами – практика. Карманные деньги — отличный способ научить детей финансовой грамотности. Как только ваш ребёнок начнёт понимать, что деньги нужны для покупок, можно смело включать в семейный бюджет такую статью расхода как карманные деньги. При этом специалисты уверены, что важно установить правила:
  • давать только оговоренную сумму и в определённый период (выберете любой день недели);
  • выдавать их можно еженедельно – такая регулярность – первый шаг к планированию и расточительности ребёнка.
  • обязательно объясните ребёнку, как правильно распоряжаться деньгами: тратить их в течение недели, копить на крупные покупки, класть в банк и получать за это проценты.
Чтобы мелочь не валялась по всему дому, с первым «карманным» родительским платёжом не лишне будет подарить ребёнку и копилку. С одной стороны, это приучит его к аккуратности и бережливости в денежном вопросе. С другой – станет стимулом накопить побольше на желанную покупку. Карманные деньги для подростка – это уже потребность: ему нужны деньги на завтраки в школе, на проезд в транспорте, кино или театр, мороженое или поход в кафе с друзьями. Родители определяют эту сумму, исходя из своих доходов и требуемого для ребёнка минимума. Важно при этом напоминать, что карманные деньги выдаются на повседневные нужды и оставаться без завтрака или обеда – нежелательно. Подростку можно давать как наличные деньги, так и научить его пользоваться банковской карточкой с установленным лимитом, привязанной к родительской карте. Некоторые банки предлагают такие услуги, которые очень удобны для старшеклассников, студентов, обучающихся в других странах или городах. Есть у карт в личном кабинете и такая опция, как копилка или целевой вклад. Вместе с родителями или с их позволения подросток вполне может делать накопления в рамках выделенного лимита.

О планах совместно

Но чтобы действительно «прокачать» своих детей в бытовых вопросах, можно посвятить его в них. Было бы неплохо, если б ребёнок вместе с вами обсуждал планы покупок, учитывая доходы. С детьми младшего школьного возраста для наглядности лучше сыграть в магазин, покупая «продукты», «одежду», «игрушки», оплачивая «электроэнергию» или «транспорт», и сколько можно отложить для определенные финансовые цели. С подростками можно вместе провести расчеты на калькуляторе, к примеру, поручить заполнить квитанцию на квартплату, выполнить другие нехитрые расчёты, чтобы выяснить, сколько остаётся от семейного бюджета после оплаты всех обязательных расходов.
- Если ребёнок просит вас что-то купить, никогда не обрывайте просьбы о покупках раздраженным окриком или жестким отказом. Обсудите вопрос и возможности этого приобретения спокойно, аргументировано. Даже если покупка запланирована через полгода или год, ребёнок, как бы ни был мал, поймет. Особенно если будет знать, что и сам может какую-то часть суммы сам заработать или накопить благодаря карманным деньгам или денежным подаркам ко дню рождения или Новому году, - советуют спикеры.
Но некоторые финансовые вопросы должны все же обсуждаться без участия ребенка, к примеру, дорогостоящие покупки или лечение члена семьи, эти темы еще сложны для понимания детей.

Риски есть?

Но что делать, если ребёнок стал зарабатывать свои деньги, к примеру, продавать донаты, выигранные в мобильной игре, или брать деньги за выполненное домашнее задание, как правильно отреагировать на такое поведение? И законно ли это вообще? На этот вопрос у специалистов агентства по регулированию и развитию финансового рынка также был ответ.
- Согласно трудовому кодексу Республики Казахстан, минимальный возраст приёма на работу молодежи от 16 лет. Но закон не запрещает трудиться ребятам помладше, но при соблюдении определённых условий: это время труда, сложность работы и другое. Важно, чтобы работа не приносила ущерб здоровью и нравственному развитию подростка. При этом обязательным является заключение трудового договора. В нём должна быть подпись школьника и его законного представителя.
Но финансисты советуют, что если ребёнок хочет дополнительную подработку, то лучше обозначить для него домашнюю работу и определить сумму. К примеру, обязательный выгул собаки, уход за домашними животными, присмотр за младшими братьями или сёстрами, помощь бабушке с огородом и многое другое. Но главное, не меняйте «тарифы» под свое настроение. Закончим эту статью цитатой Роберта Кийосаки: «Независимо от того, успевают ваши дети в школе или нет, будьте внимательны к ним и поощряйте их поиски собственной формулы учебы, потому что только после окончания школы и вступления в реальную жизнь начнется их настоящее образование». Задача родителя – показать достойный пример. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ребенок Дети Финансы

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