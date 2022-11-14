Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности

Что считают дети?Мы провели небольшой опрос среди детей разного возраста. Какая сумма необходима для твоих расходов ежедневно?
- Сания, 16 дет: 200 - 500 тенге;
- Томирис, 13 лет: 700 - 1 000 тенге;
- Игорь, 10 лет: 200 - 300 тенге;
- Иван, 8 лет: 0 тенге;
- Эльдар, 11 лет: 300 - 500 тенге.
- Сания, 16 дет: на всякие безделушки;
- Томирис, 13 лет: поделилась с родителями, купила себе квартиру и машину, получила лучшее образование, открыла приют для животных;
- Игорь, 10 лет: купил хорошую технику в дом и позволил себе развлечения;
- Иван, 8 лет: отдал часть денег семье, а потом бы поехал отдыхать в Майями;
- Эльдар, 11 лет: купил биткоины, положил деньги на депозит.
- Сания, 16 дет: сдавала бы квартиры;
- Томирис, 13 лет: я пока не думала об этом;
- Игорь, 10 лет: собирал бы компьютеры и продавал их;
- Иван, 8 лет: не знаю;
- Эльдар, 11 лет: оптом заказал товар в Китае, потом здесь бы его продал подороже.
- Сания, 16 дет: я веду Instagram-страницы, делаю ноготки. Моя подруга печёт торты и неплохо на этом зарабатывает;
- Томирис, 13 лет: зарабатывала раньше - делала слаймы, заполняла карточки для сайтов;
- Игорь, 10 лет: большинство моих ровесников играют в фишки, чтобы собрать большую коллекцию и продать;
- Иван, 8 лет: не ответил;
- Эльдар, 11 лет: зарабатывал на играх, пока родители не заблокировали мою карту. Ещё помогал делать домашние задания, СОРы и СОЧи одноклассникам за небольшую плату.
- Сания, 16 дет: хочу быть медиком, она достаточно денежная;
- Томирис, 13 лет: я бы выбрала профессию режиссёра или медиа-маркетолога. Можно работать не только ради денег, но и в удовольствие;
- Игорь, 10 лет: поваром или скульптором. И в зависимости от того, как я буду работать, я буду получать деньги. Если я буду работать лучше Золушки, конечно, я заработаю больше чем те, кто работает плохо;
- Иван, 8 лет: я хотел бы стать продавцом шаурмы. Она денежная, я уверен;
- Эльдар, 11 лет: хочу создавать игры и различные приложения. На этом можно хорошо зарабатывать.
Книги в помощьИзображение с сайта Pixabay Уже сегодня мы можем помочь детям стать лучше и образованнее нас с вами. Эксперты считают, что прививать правильные финансовые привычки своим детям нужно с раннего возраста
- Помочь родителям привить у детей правильное отношение к деньгам может специальная литература, написанная простым и доступным языком, анимационные фильмы на тему финансов. У каждого возраста литература своя. К примеру, деткам старше пяти лет, подойдет книга «Волшебные приключения Монетки и ее друзей, или Веселые уроки финансовой грамотности». Книга повествует о приключениях трёх друзей и Волшебной Монетки в стране Финансов. В ней рассказывается о секретах экономики, как сделать деньги своими друзьями и узнать, что находится в стране Финансов, - рассказывают специалисты Fingramota.kz.Структура книги выстроена от простого к сложному. Герои книги разбираются и изучают термины, понятия и определения, начиная с базовых знаний о накоплении, личном и семейном бюджете, постепенно углубляясь в значение финансовых инструментов и в то, как работает финансовый рынок. Каждой теме посвящён отдельный рассказ, который дополняется заданиями, глоссарием, играми, дополнительными материалами и комиксом. Книга окажет большую помощь педагогам, воспитателям, родителям. Книга автора Евгении Блискавки «Дети и деньги» также рассчитан на этот возраст. Часто ребенок сталкивается с семейным бюджетом впервые в магазине: слёзы с просьбой купить понравившуюся игрушку и жёсткое мамино «сейчас денег нет». Но даже трёхлетнему малышу можно и нужно объяснять планирование покупок - это первый шаг к финансовой свободе в будущем. Авторы дадут рекомендации, как лучше начать учить ребёнка взаимодействию с финансами, чтобы он освоил науку разумного накопления и экономии. Деткам старше семи лет можно прочитать книгу «Инструкция к деньгам. Потрясающе весёлый гид по миру финансов» автора Хайди Фидлер. Это необычная книга, которая на простых и порой смешных примерах расскажет об основных экономических терминах, научит зарабатывать, сохранять и тратить деньги и объяснит принципы работы с финансовыми инструментами. Яркие иллюстрации привлекут внимание ребенка и усилят обучающий эффект. Тысячи положительных отзывов собрала книга Бодо Шефер «Пёс по имени Мани», в которой речь идёт о дружбе девочки и собаки, которая долго прожила у финансового консультанта. Поэтому она может помочь своей новой хозяйке - девочке Анике, воплотить все свои несбыточные мечты. Девочка учится пользоваться копилкой мечты и дневником успеха. Книга учит осознавать, какие цели стоящие, а какие – недолговечные, что было бы разумно откладывать 50% прибыли на сберегательный счёт, 40% на осуществление мечты и только 10% тратить. Не лишним будет прочесть книгу Джерри Бейли и Фелиции Ло «Как потратить деньги с умом». В этой книге авторы разбирают принципы торговли: ценообразование, потребительские кредиты, импорт и экспорт, таможенное сопровождение и разумность покупок. Также в книге даётся перечень интернет-порталов, где можно дополнительно получить полезную профильную информацию. В подростковом возрасте ребята вполне способны увлечься финансовой литературой. Бороздить финансовые просторы им помогут интересные книги: «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Юный инвестор» – Кэтрин Бейтам, «Деньги. Мастер игры» – Энтони Робинс. Ещё есть подростковая версия известной книги «Богатый папа, бедный папа» от Роберта Кийосаки. Она способна заставить подростков задуматься о своем отношении к деньгам, сконцентрироваться на своих финансовых целях и способах их достижения. Информация написана доступным языком, акцент в книге делается на умении управлять деньгами так, чтобы они приносили не только удовольствие, но и доход, то есть превращение их в активы.
Простыми словами о сложномИзображение с сайта Pixabay Малышам легко можно объяснить, что такое деньги и экономика в целом, просто включив мультфильмы с образовательным подтекстом. Например, в одном из эпизодов «Смешариков» - «Раз картошка, два картошка», Крош принял твёрдое решение стать картофельным миллионером и создал финансовую пирамиду с тысячапроцентной прибылью. Тем более для такой грандиозной затеи и нужно было, что … ведро картошки, сомнительная идея и энтузиазма полные штанишки. Вот только последнего не хватило на совершение трудового подвига, который возник в кроличьем мозгу, но зато вполне хватило для создания финансовой ловушки. В многосерийном мультфильме самым простым и доступным языком рассказывается о кредитах, накоплениях, договорах и даже инвестициях. Серии «Фиксиков» рассказывают, что все люди учувствуют в круговороте денег, но ссориться из-за них нельзя. В мультике «Три кота» малыши могут узнать, как правильно совершать покупки в магазине, и что лучше отдать предпочтение хлебу с молоком, чем игрушкам и конфетам. Для понимания, что же такое финансы существуют и специальные мультфильмы, такие как «Азбука денег тётушки Совы» и «Азбука финансовой грамотности для детей».
Мечты монетезированыИзображение с сайта Pixabay Если у ребёнка есть материальная мечта, нужно помочь ему самостоятельно реализовать её. А для этого всего-то нужно отказываться от ненужного и сиюминутного желания, в пользу чего-то важного и ценного. К примеру, не тратиться на конфетки каждый день, а накопить на велосипед. Поможет детям копилка, в виде обычной банки, чтобы было видно, как растет горка монет и купюр, а подросткам – банковский депозит, который родители оформят на себя, но в своём мобильном банковском приложении могут назвать его именем ребёнка и показывать ему рост доходности с учётом капитализации, таким образом, объясняя тему сложных процентов и накопления.
- Дайте понять ребёнку, что деньги, которые вы ему даёте или дарят родственники на день рождения — полностью его. А значит, ответственность за любые решения ребёнок несёт самостоятельно, - советуют финансисты Fingramota.kz.Сначала любые покупки детям стоит совершать в присутствии родителей, а затем позволять делать это им самостоятельно. Когда ребёнок накопил определённую сумму, например, на велосипед, нужно дать ему возможность самому выбрать и оплатить покупку. Он запомнит это чувство и будет гордиться тем, что самостоятельно достиг цели. Но что делать, если у детей очень много «хочушек», он заядлый «шоппер», как не позволить потребительству взять вверх? И нужно ли ругать за неразумные траты, если, к примеру, сын купил клетку с хомяком или обменял свои часы на старую виниловую пластинку? Родители часто стают пред такой дилеммой и совершают ошибки.
- Формы финансовых требований и протеста у детей могут быть разные, соответствующие их возрасту, но причина одна: родители не смогли изначально привить своему ребёнку основы финансовой грамотности. Причём не важно, каков доход семьи, – высокий, средний или низкий. Если ваш ребёнок потратил деньги на сиюминутное желание, которые он планировал отложить на какую-то важную и крупную покупку, не ругайте его. Посчитайте вместе, насколько дольше теперь ему придётся копить, и помогите найти новые возможности для заработка, - уверены спикеры.Финансисты напоминают, что взгляд ребёнка на вещи, в том числе в денежных вопросах, может отличаться от вашего и его мнение стоит уважать. Ни в коем случае не стоит критиковать поступки детей, стоит позволить ему учиться на своих ошибках и при необходимости помочь ему советом.
Держи карман ширеИзображение с сайта Pixabay Лучший способ научить ребёнка правильно пользоваться деньгами – практика. Карманные деньги — отличный способ научить детей финансовой грамотности. Как только ваш ребёнок начнёт понимать, что деньги нужны для покупок, можно смело включать в семейный бюджет такую статью расхода как карманные деньги. При этом специалисты уверены, что важно установить правила:
- давать только оговоренную сумму и в определённый период (выберете любой день недели);
- выдавать их можно еженедельно – такая регулярность – первый шаг к планированию и расточительности ребёнка.
- обязательно объясните ребёнку, как правильно распоряжаться деньгами: тратить их в течение недели, копить на крупные покупки, класть в банк и получать за это проценты.
О планах совместноНо чтобы действительно «прокачать» своих детей в бытовых вопросах, можно посвятить его в них. Было бы неплохо, если б ребёнок вместе с вами обсуждал планы покупок, учитывая доходы. С детьми младшего школьного возраста для наглядности лучше сыграть в магазин, покупая «продукты», «одежду», «игрушки», оплачивая «электроэнергию» или «транспорт», и сколько можно отложить для определенные финансовые цели. С подростками можно вместе провести расчеты на калькуляторе, к примеру, поручить заполнить квитанцию на квартплату, выполнить другие нехитрые расчёты, чтобы выяснить, сколько остаётся от семейного бюджета после оплаты всех обязательных расходов.
- Если ребёнок просит вас что-то купить, никогда не обрывайте просьбы о покупках раздраженным окриком или жестким отказом. Обсудите вопрос и возможности этого приобретения спокойно, аргументировано. Даже если покупка запланирована через полгода или год, ребёнок, как бы ни был мал, поймет. Особенно если будет знать, что и сам может какую-то часть суммы сам заработать или накопить благодаря карманным деньгам или денежным подаркам ко дню рождения или Новому году, - советуют спикеры.Но некоторые финансовые вопросы должны все же обсуждаться без участия ребенка, к примеру, дорогостоящие покупки или лечение члена семьи, эти темы еще сложны для понимания детей.
Риски есть?Но что делать, если ребёнок стал зарабатывать свои деньги, к примеру, продавать донаты, выигранные в мобильной игре, или брать деньги за выполненное домашнее задание, как правильно отреагировать на такое поведение? И законно ли это вообще? На этот вопрос у специалистов агентства по регулированию и развитию финансового рынка также был ответ.
- Согласно трудовому кодексу Республики Казахстан, минимальный возраст приёма на работу молодежи от 16 лет. Но закон не запрещает трудиться ребятам помладше, но при соблюдении определённых условий: это время труда, сложность работы и другое. Важно, чтобы работа не приносила ущерб здоровью и нравственному развитию подростка. При этом обязательным является заключение трудового договора. В нём должна быть подпись школьника и его законного представителя.Но финансисты советуют, что если ребёнок хочет дополнительную подработку, то лучше обозначить для него домашнюю работу и определить сумму. К примеру, обязательный выгул собаки, уход за домашними животными, присмотр за младшими братьями или сёстрами, помощь бабушке с огородом и многое другое. Но главное, не меняйте «тарифы» под свое настроение. Закончим эту статью цитатой Роберта Кийосаки: «Независимо от того, успевают ваши дети в школе или нет, будьте внимательны к ним и поощряйте их поиски собственной формулы учебы, потому что только после окончания школы и вступления в реальную жизнь начнется их настоящее образование». Задача родителя – показать достойный пример. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.