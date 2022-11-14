Как казахстанцам обучить детей финансовой грамотности

Твоё настоящее обучение начнётся, когда ты закончишь школу и вступишь в реальный мир, писал в своей книге «Богатый ребёнок, умный ребёнок» Роберт Кийосаки. Но ждать так долго совсем не обязательно. Изображение с сайта Pixabay В агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка считают, что финансовую грамотность нужно прививать как можно раньше. Что считают дети? Мы провели небольшой опрос среди детей разного возраста. Какая сумма необходима для твоих расходов ежедневно? Сания, 16 дет: 200 - 500 тенге; Томирис, 13 лет: 700 - 1 000 тенге; Игорь, 10 лет: 200 - 300 тенге; Иван, 8