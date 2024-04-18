Заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов говорит, что по области ситуация с паводками остается напряженной. В восьми районах области обстановка стабилизировалась, однако в четырех районах и в самом городе всё еще есть вероятность прихода большой воды. Вдоль реки Урал расположены 84 населенных пункта, в которых проживают более 80 тысяч человек.

– Наша главная задача - защитить эти населенные пункты и город от большой воды. Все люди как один объединились для борьбы со стихией. 900 единиц техники нам прислали из других регионов Казахстана. Построено 102 километра защитных дамб. Вчера в область уже начала пребывать вода. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в поселке Январцево. Только за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 38 сантиметров. В город эта вода начнет пребывать уже завтра, - рассказал он.

По области затоплены 1 286 домов. Погибли 2 147 голов скота (325 голов КРС, 56 лошадей, 1747 голов овец). Во всех районах области работает специальная комиссия. Жители 800 домов вернулись в свое жилье. Около 900 семей получили единовременную помощь на 300 миллионов тенге. 380 домов признаны непригодными для жилья.

– Всем людям, чьи дома оказались непригодными для жилья, будут построены новые. Однако жилье будет строиться в не затапливаемых участках. Специалисты геодезисты будут обследовать местность и определять уровни повыше, - отметил Калияр Айтмухамбетов.

Что касается жителей дач, то Калияр Айтмухамбетов отметил, что подтоплено 3 994 дачных домиков. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о выплате компенсации. Замакима заверил, что помощь будет оказана всем.

– Ущерб подсчитывается специальной комиссией. Проводится экспертиза дома. Что касается имущества, то они оцениваются по рыночной стоимости, в том числе и скот. Рыночная цена установлена в статистике, на этой неделе начнем выплачивать. Вот с мебелью и техникой пока механизм прорабатывается. Ведь у кого-то мебель была новая, у кого-то - нет. Поэтому каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально, - отметил он.

На 28 апреля через фонд «Акжайык» удалось собрать около 159 миллионов тенге. Как стало известно, эти деньги никуда не тратятся, так как гуманитарной помощи на сегодняшний день в области достаточно. Куда в дальнейшем эти средства будут направлены решит специальная комиссия.