В редакцию "МГ" обратились жители садовых обществ, расположенных вдоль реки Чаган, в районе чугунного моста. По словам жителей дачных обществ, некоторые из их домов все еще в воде, к тому же она продолжает подниматься. Чтобы построить дамбы и укрепить берег, местные бросили все усилия, но собственных сил не хватает, а помощь от других они просто не дождались.

— Я проживаю в садовом обществе «Труд», рядом с нами, по одному берегу, стоят еще два общества: «Вишенка» и «Проектировщик». Мы больше всего подвергаемся затоплению, потому что находимся в низине у моста. С первого апреля мы сидели с вещами;, а второго уже начало топить. Вода в доме была 30 сантиметров, у некоторых до сих пор стоит. Мы своими силами начали укреплять берег, строить дамбу. За свой счет купили 20 КамАЗов песка, четыре КамАЗа глины. Никого у нас нет, сами мужчины все делают. Купили помпы, качают воду и днем, и ночью. В день на это уходит 130 литров бензина. В данный момент мы просим властей: дайте нам песка, если есть люди, дайте людей. Мы обращались в акимат, аким сказал, что подъедет к нам. Но потом он сказал, что вас все равно затопит, мы просто укрепили дорогу, чтобы вода не перешла дамбу и не затопила ЖД пути и психиатрическую больницу. Мы обзвонили всех, нам говорят: "От вас звонили, заявка принята". Аким так и не приехал, люди ждут помощи. Местные стоят на бугре на случай, если кто-то приедет к нам, — рассказала жительница дачного кооператива Оксана Бенслер.

По словам жителей, на их участки снова идет вода. С начала половодья якобы не были проведены противопаводковые мероприятия., эвакуационные мероприятия также не проводили.

— Сейчас от нас закрывают город. Навезли на улицу Коняхина ПГС, чтобы отгородить дорогу дамбой от нашего общества, оставив наши дома незащищенными. Мешки используют для того, чтобы защитить высоко расположенную дорогу. Если затопит нас, то затопит и весь город. Почему не укрепляют берега, где живут люди? Мы уже неделю сами держим дамбу. За свой счет купили песок, который сейчас стоит 60 тысяч тенге. Почему цены не контролируют?! Никакой помощи нет, зато мешки просто так вдоль дороги лежат, — говорит Виктория Смирнова.

Жители дачных обществ «Труд», «Вишенка» и «Проектировщик» просят помощи государства для берегоукрепительных работ.

В пресс-службе городского акимата отметили, что жителей дач готовили к паводку и оповещали еще с начала года. Информация об эвакуационных пунктах обновляется ежедневно: любой, кто находится в зоне подтопления, может разместиться в эвакопункте.

— Все силы были брошены на спасение города от паводка, на данный момент работы практически завершены. Людей и технику потихоньку распределяют между дачными сообществами. В районы Первой, Второй, Третьей дачной, кооперативы в районе Телецентра и Мясокомбинат направили людей и технику. От акимата сегодня отправили мешкотару. Основное население уже эвакуировано, остались в основном мужчины. Сейчас в районе общества «Вишенка-2» идет вода, на месте находятся сотрудники акимата. С начала года мы всех предупреждали, что дачи затопит, — сообщили в городском акимате.

На 17 апреля вдоль берега реки Урал возвели защитные сооружения протяженностью 100 километров. Всего уложено 771 тысяча штук мешкотары с песком.