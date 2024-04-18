В городском специализированном суде по административным правонарушениям рассмотрели дело о мелком хулиганстве на остановке «Алтын Алма» по улице Штыбы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пинал ногой и разбил стекло остановки.

Хулиган признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что совершил правонарушение, потому что был пьян.

— Суд учёл характер преступника, облегчающие и утяжеляющие обстоятельства, его поведение после преступления и то, что он уже нарушал общественный порядок в течение года. В результате суд признал его виновным и арестовал на 10 суток. Суд наложил на него особые условия на три месяца. Эти условия включают запрет на употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, правонарушитель по месту жительства должен регулярно посещать участкового полицейского 5, 15 и 25 числа каждого месяца для профилактических бесед, - сообщили в суде.

Нарушителю объяснили, что административное наказание не заменяет компенсацию за ущерб, который он причинил. Чтобы получить возмещение материального ущерба, нанесённого его действиями, пострадавшим нужно будет обратиться в гражданский суд.