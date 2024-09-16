Как криптовалюта меняет рынок недвижимости в Казахстане

Крипта становится все популярнее: то, что ранее было лишь перспективным цифровым экспериментом, превратилось в полноценное платежное средство. Можно заметить, что курс биткоина к доллару с каждым годом растет. Поэтому неудивительно, что цифровые активы влияют и на рынок недвижимости.





Использование блокчейн-технологий в сфере недвижимости.

Изначально стоит разобраться в возможностях блокчейн-системы и ее влиянии на сферу недвижимости. Использование таких технологии предоставляет ряд преимуществ:

возможность отслеживания историю сделки (есть вся информация по конкретному объекту: история перепродаж, нахождение в залоге и т. д.);

снижение рисков покупки проблемного жилья (из-за наличия вышеперечисленных данных);

невозможность исправления информации об объекте (что очень важно для покупающей стороны);

высокая скорость оформления сделок и многое другое.

Использование технологии блокчейна позволяет навсегда забыть об обманутых покупателях, которые нередко страдают из-за нечестных застройщиков. Внедрение новой технологии обеспечит удобство при покупке/продаже готовых объектов или земельных участков, а также сделает проведение аукционов более прозрачным.

Преимущества и недостатки покупки недвижимости за криптовалюту

Существует множество плюсов использования крипты в сфере недвижимости. Среди главных из них:

высокая скорость совершения сделок — для этого нужно всего несколько секунд;

возможность токенизации активов — строительные компании разделяют большие объекты на малые, лучше продающиеся доли, а владельцы крипты могут входить в бизнес с минимальными вложениями;

защита от девальвации — вложения в недвижимость считаются одними из самых прибыльных;

экономия средств при покупке — обычная сделка по купле-продаже жилья облагается налогами, использование крипты считается обменом, поэтому комиссии гораздо ниже;

независимость от политических процессов, финансовых колебаний в мире или стране.

Отдельно стоит отметить глобальный доступ, ведь покупатели могут использовать биткоины и другую крипту без перевода в фиатную валюту. А значит и без потери части денежных средств.

Конечно, есть и обратная сторона медали. К недостаткам покупки недвижимости за криптовалюту следует отнести:

волатильность виртуальных монет — колебания (даже в течение суток) могут быть значительными, что может привести к негативным результатам при сделках с недвижимостью;

правовые и налоговые аспекты — необходимо изучить существующее законодательство конкретной страны на предмет возможности проведения таких операций (например, если речь идет об объекте за рубежом);

ограниченное предложение — несмотря на популярность криптовалют, не все продавцы готовы принять такую форму оплаты.

Покупка квартиры или дома с помощью цифровых активов — инновационное решение с большим количеством преимуществ. Несмотря на некоторые риски, рост популярности цифровых активов и развитие инфраструктуры делают этот способ покупки одним из наиболее приемлемых вариантов на сегодняшний день.