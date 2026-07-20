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Социум

Как легализуют преступные доходы в Казахстане: названы самые популярные схемы

Аналитики зафиксировали десятилетний рекорд по числу уголовных дел об отмывании денег в Казахстане и рассказали, как криминал переходит от скупки недвижимости к криптомиксерам и P2P-переводам.
Варвара Тыщенко
Как легализуют преступные доходы в Казахстане: названы самые популярные схемы
Иллюстративное фото из архива «МГ»

Казахстанцы все чаще сталкиваются с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами, а доходы от этих преступлений оседают в теневом секторе с помощью новых технологий. Аналитики портала Ranking.kz изучили свежие данные Агентства по финансовому мониторингу и зафиксировали десятилетний рекорд: за прошлый год ведомство завело 140 уголовных дел по фактам легализации незаконных средств. Это сразу на 84% больше, чем годом ранее.

Всплеск статистики говорит не столько о резком росте преступности, сколько об эволюции методов финансовой разведки. Силовики научились быстрее распутывать сложные цепочки транзакций. К настоящему моменту следователи уже завершили расследование по 98 эпизодам, а 93 дела передали на рассмотрение в суды.

Откуда берутся грязные деньги

Отмывание капитала всегда идет в связке с другими преступлениями, ведь сначала преступникам нужно получить незаконный доход. Главным источником генерирования грязных денег в стране остается классическое мошенничество - на него приходится 31% от всех выявленных случаев.

В топ-5 базовых нарушений также вошли создание финансовых пирамид (18%), растрата чужого имущества (13%), незаконный бизнес (13%) и деятельность организованных преступных группировок (11%). Вместе эта пятерка формирует почти 86% теневого оборота. Реже правоохранители фиксируют легализацию доходов от подпольных казино и уклонения от уплаты налогов.

Новые технологии на службе у криминала

Традиционные каналы маскировки до сих пор пользуются спросом. В 64% случаев преступники переписывают активы на близкое окружение или подставные компании, в 62% - скупают жилье и автомобили, а в 24% - прогоняют средства через банковские депозиты и кредиты. Как правило, злоумышленники комбинируют эти методы: деньги фирмы-однодневки уходят на покупку недвижимости, которая затем продается уже как "чистый" объект.

Однако привычные схемы быстро вытесняет цифровизация. Сегодня для вывода средств криминалитет активно использует P2P-операции, криптомиксеры, инвестиционные IT-проекты, ценные бумаги и ставки в казино. Цифровые активы позволяют мгновенно дробить крупные суммы на мелкие переводы и перемещать их между странами в обход классических банков. Государство отвечает на это внедрением риск-ориентированного мониторинга, пытаясь заблокировать подозрительные транзакции еще до того, как они растворятся на анонимных кошельках.

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