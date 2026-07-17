Как мошенники обманывают казахстанских пенсионеров

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что чаще всего мошенники звонят именно пожилым людям. Они могут представиться сотрудниками банка, полиции, прокуратуры или других государственных органов. Обычно они говорят, что кто-то пытается украсть деньги со счета или оформить незаконную операцию.
Чтобы человек испугался и перестал мыслить рационально, мошенники оказывают сильное психологическое давление. Они торопят, запугивают и убеждают срочно перевести деньги на так называемый "безопасный счет". На самом деле таких счетов не существует - это уловка.
Во время разговора злоумышленники также могут:
- спрашивать, умеете ли вы пользоваться мобильным банком,
- подробно объяснять, как перевести деньги,
- просить установить на телефон специальные приложения (через такие программы мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут украсть ваши деньги).
Как защитить себя
- Не доверяйте незнакомым людям, даже если они называют себя сотрудниками банка, полиции или государственных органов.
- Если звонящий знает ваше имя, фамилию или адрес, это не значит, что ему можно верить. Эти данные могли попасть в открытый доступ из-за утечки информации.
- Если собеседник представился сотрудником банка или другой организации, попросите назвать его имя и должность. После этого сразу завершите разговор и самостоятельно позвоните в официальный колл-центр организации.
- Если вам сообщили, что с родственником или знакомым произошла беда, не паникуйте. Прервите разговор и сами позвоните близкому человеку по его известному номеру.
Никогда не сообщайте по телефону:
- данные банковской карты.
- срок действия карты,
- CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне карты),
- SMS-коды,
- кодовое слово,
- пароли,
- информацию о деньгах на ваших счетах.
В ведомстве напомнили, что банки, правоохранительные органы и другие финансовые организации никогда не просят по телефону сообщить конфиденциальные данные. Если вас об этом просят - перед вами мошенники.