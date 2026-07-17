Как мошенники обманывают казахстанских пенсионеров

Семь признаков, о которых нужно помнить, чтобы раскрыть обман.

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что чаще всего мошенники звонят именно пожилым людям. Они могут представиться сотрудниками банка, полиции, прокуратуры или других государственных органов. Обычно они говорят, что кто-то пытается украсть деньги со счета или оформить незаконную операцию.

Чтобы человек испугался и перестал мыслить рационально, мошенники оказывают сильное психологическое давление. Они торопят, запугивают и убеждают срочно перевести деньги на так называемый "безопасный счет". На самом деле таких счетов не существует - это уловка.

Во время разговора злоумышленники также могут:

спрашивать, умеете ли вы пользоваться мобильным банком,

подробно объяснять, как перевести деньги,

просить установить на телефон специальные приложения (через такие программы мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут украсть ваши деньги).

Как защитить себя

Не доверяйте незнакомым людям, даже если они называют себя сотрудниками банка, полиции или государственных органов.

Если звонящий знает ваше имя, фамилию или адрес, это не значит, что ему можно верить. Эти данные могли попасть в открытый доступ из-за утечки информации.

Если собеседник представился сотрудником банка или другой организации, попросите назвать его имя и должность. После этого сразу завершите разговор и самостоятельно позвоните в официальный колл-центр организации.

Если вам сообщили, что с родственником или знакомым произошла беда, не паникуйте. Прервите разговор и сами позвоните близкому человеку по его известному номеру.

Никогда не сообщайте по телефону:

данные банковской карты.

срок действия карты,

CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне карты),

SMS-коды,

кодовое слово,

пароли,

информацию о деньгах на ваших счетах.

В ведомстве напомнили, что банки, правоохранительные органы и другие финансовые организации никогда не просят по телефону сообщить конфиденциальные данные. Если вас об этом просят - перед вами мошенники.