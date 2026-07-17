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Социум

Как мошенники обманывают казахстанских пенсионеров

Семь признаков, о которых нужно помнить, чтобы раскрыть обман.
Жулдызхан Хасангалиева
Как мошенники обманывают казахстанских пенсионеров
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что чаще всего мошенники звонят именно пожилым людям. Они могут представиться сотрудниками банка, полиции, прокуратуры или других государственных органов. Обычно они говорят, что кто-то пытается украсть деньги со счета или оформить незаконную операцию.

Чтобы человек испугался и перестал мыслить рационально, мошенники оказывают сильное психологическое давление. Они торопят, запугивают и убеждают срочно перевести деньги на так называемый "безопасный счет". На самом деле таких счетов не существует - это уловка.

Во время разговора злоумышленники также могут:

  • спрашивать, умеете ли вы пользоваться мобильным банком,
  • подробно объяснять, как перевести деньги,
  • просить установить на телефон специальные приложения (через такие программы мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут украсть ваши деньги).

Как защитить себя

  • Не доверяйте незнакомым людям, даже если они называют себя сотрудниками банка, полиции или государственных органов.
  • Если звонящий знает ваше имя, фамилию или адрес, это не значит, что ему можно верить. Эти данные могли попасть в открытый доступ из-за утечки информации.
  • Если собеседник представился сотрудником банка или другой организации, попросите назвать его имя и должность. После этого сразу завершите разговор и самостоятельно позвоните в официальный колл-центр организации.
  • Если вам сообщили, что с родственником или знакомым произошла беда, не паникуйте. Прервите разговор и сами позвоните близкому человеку по его известному номеру.

Никогда не сообщайте по телефону:

  • данные банковской карты.
  • срок действия карты,
  • CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне карты),
  • SMS-коды,
  • кодовое слово,
  • пароли,
  • информацию о деньгах на ваших счетах.

В ведомстве напомнили, что банки, правоохранительные органы и другие финансовые организации никогда не просят по телефону сообщить конфиденциальные данные. Если вас об этом просят - перед вами мошенники.

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