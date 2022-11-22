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Как начать инвестировать с Freedom Finance?

Последние несколько лет во всем мире наблюдается рост числа инвесторов на фондовых рынках. Вложения в ценные бумаги могут принести прибыль намного большую, чем депозитные вклады. Поэтому торговля на фондовом рынке может стать способом накопления средств на покупку жилья, оплату обучения в вузе, приобретение автомобиля или путешествие. Однако не стоит забывать, что фондовый рынок – высокорисковый. Поэтому новичкам в данной сфере стоит ознакомиться с базовыми понятиями и самое главное – выбрать надежного брокера. Брокер – это посредник между инвестором (вами) и эмитентом (компанией, ценные бумаг
Marat
Как начать инвестировать с Freedom Finance?
Последние несколько лет во всем мире наблюдается рост числа инвесторов на фондовых рынках. Вложения в ценные бумаги могут принести прибыль намного большую, чем депозитные вклады. Поэтому торговля на фондовом рынке может стать способом накопления средств на покупку жилья, оплату обучения в вузе, приобретение автомобиля или путешествие. Однако не стоит забывать, что фондовый рынок – высокорисковый. Поэтому новичкам в данной сфере стоит ознакомиться с базовыми понятиями и самое главное – выбрать надежного брокера. Брокер – это посредник между инвестором (вами) и эмитентом (компанией, ценные бумаги которой вы планируете купить). Лучше, чтобы это была проверенная временем компания с большим числом клиентов, крупными оборотами и активами. Также у брокера, ведущего деятельность в казахстанской юрисдикции, должна быть лицензия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Регулятор внимательно следит за работой всех участников фондового рынка и их финансовыми показателями. Одной из ведущих брокерских компаний на территории СНГ является «Фридом Финанс». Компания постоянно занимает лидирующие позиции врэнкингах активности KASE. Они помогают сравнить итоговые результаты компаний по объему и количеству сделок, результативности торговых дней на бирже и другим показателям. Так, по итогам 9-и месяцев 2022-го года АО «Фридом Финанс» занимает первое место в таких секторах рынка, как долевые, долговые, государственные ценные бумаги, РЕПО. Кроме того, по данным CbondS за 9 месяцев 2022-го года, АО «Фридом Финанс» заняло 2-е место в общем рэнкинге по всем выпускам с объемом 171,9 млрд тенге и долей рынка 27,13%. Это показатели по 12-и выпускам облигаций 6-и эмитентов. Также компания заняла 2-е место в рэнкинге по рыночным выпускам с объемом 140,1 млрд тенге и долей рынка 25,11%. Это показатели по 8-и выпускам облигаций 6-и эмитентов. Компания «Фридом Финанс» получила признание мирового профессионального сообщества. Так, к примеру, по итогам 2021-го года «дочки» холдинга стали победителями в двух номинациях ежегодной премии International Finance Awards – Most Innovative Securities Brokerage Company – Kazakhstan 2021 и Best Research House – Kazakhstan 2021. Еще один немаловажный показатель успеха компании “Фридом Финанс” - отзывы казахстанских клиентов. О компании Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, инвестиционно-банковские, андеррайтинговые и страховые услуги через свои дочерние компании. Финансовая организация является профессиональным участником KASE, MOEX, UZSE, UX, AIX. Головной офис находится в городе Алматы, Казахстан. Компания имеет розничные филиалы в Казахстане, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Великобритании, Греции, Испании, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре. Простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market. Брокерские компании холдинга вот уже почти 14 лет помогают клиентам наращивать капитал, предоставляя не только техническую и консультационную поддержку, но и качественную аналитику для заключения эффективных сделок на зарубежных и локальных рынках. Именно поэтому Freedom Broker («Фридом Финанс») имеет в основном положительные отзывы от клиентов, интересующихся инвестициями на фондовом рынке. Также компания:
  • Проводит IPO на биржах Центральной Азии, тем самым помогая субъектам крупного, малого и среднего бизнеса выйти на биржу и привлечь инвестиции для развития своей компании. Благодаря IPO инвесторы могут приобрести акции на раннем этапе по низкой стоимости.
  • Развивает инвестиционную культуру: на базе холдинга действует Freedom Academy, которая проводит различные мастер-классы, обучает торговле и инвестированию.
  • Внедряет инновационные инструменты: новые биржевые механизмы, мультирыночную торговую платформу Tradernet.
Отзывы клиентов об инвестировании с «Фридом Финанс»
Как начать инвестировать с Freedom Finance?
Как начать инвестировать с Freedom Finance?
Айнаш Ахметова: «В 2020-м году, в период пандемии, я открыла брокерский счет во «Фридом Финанс». Я являюсь работником фармацевтической сферы, поэтому, по инвестиционным идеям аналитиков «Фридом Финанс», инвестировала в тренды фармацевтической отрасли: компании Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer. На часть заработанных денег приобрела недвижимость, на оставшиеся планирую участвовать в IPO АО «НК «КазМунайГаз». Отмечу важность изучения рынка, трендов и основ инвестирования. Рада сотрудничеству с компанией Freedom Finance».    
Как начать инвестировать с Freedom Finance?
Как начать инвестировать с Freedom Finance?
Елена Данилиди: «В 2018-м году я обратилась в компанию «Фридом Финанс». Тогда я открыла счет, вложила первые деньги, прошла обучение у брокера. Меня стало интересовать все, что связано с рынком: покупка, продажа акций, участие в IPO. У брокера «Фридом Финанс» самые лояльные условия участия во всех интересных сделках, прекрасная аналитика, также он не требует подтверждения квалификации инвестора. На каждом из временных промежутков есть поддержка от менеджеров. Считаю одним из лучших решений начать работу с данной компанией. Самые первые мои сделки уже принесли прибыль и развеяли мифы и страхи относительно фондового рынка».  

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