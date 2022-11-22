- Проводит IPO на биржах Центральной Азии, тем самым помогая субъектам крупного, малого и среднего бизнеса выйти на биржу и привлечь инвестиции для развития своей компании. Благодаря IPO инвесторы могут приобрести акции на раннем этапе по низкой стоимости.
- Развивает инвестиционную культуру: на базе холдинга действует Freedom Academy, которая проводит различные мастер-классы, обучает торговле и инвестированию.
- Внедряет инновационные инструменты: новые биржевые механизмы, мультирыночную торговую платформу Tradernet.
Как начать инвестировать с Freedom Finance?
Последние несколько лет во всем мире наблюдается рост числа инвесторов на фондовых рынках. Вложения в ценные бумаги могут принести прибыль намного большую, чем депозитные вклады. Поэтому торговля на фондовом рынке может стать способом накопления средств на покупку жилья, оплату обучения в вузе, приобретение автомобиля или путешествие. Однако не стоит забывать, что фондовый рынок – высокорисковый. Поэтому новичкам в данной сфере стоит ознакомиться с базовыми понятиями и самое главное – выбрать надежного брокера. Брокер – это посредник между инвестором (вами) и эмитентом (компанией, ценные бумаг