Как начать инвестировать с Freedom Finance?

Последние несколько лет во всем мире наблюдается рост числа инвесторов на фондовых рынках. Вложения в ценные бумаги могут принести прибыль намного большую, чем депозитные вклады. Поэтому торговля на фондовом рынке может стать способом накопления средств на покупку жилья, оплату обучения в вузе, приобретение автомобиля или путешествие. Однако не стоит забывать, что фондовый рынок – высокорисковый. Поэтому новичкам в данной сфере стоит ознакомиться с базовыми понятиями и самое главное – выбрать надежного брокера. Брокер – это посредник между инвестором (вами) и эмитентом (компанией, ценные бумаг