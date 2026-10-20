Как получить квартиру от государства в Казахстане

Получить льготные метры или компенсацию за аренду в Казахстане реальнее, чем кажется, но ключевую роль играет не только статус, но и ежемесячный доход семьи.

Эксперты портала Krisha.kz разобрали действующие механизмы господдержки и точные критерии отбора кандидатов.

Первый рубеж: проверка статуса и прописки

Главное требование для претендентов на социальное жилье - полное отсутствие собственной недвижимости за последние пять лет. Кандидат обязан иметь казахстанское гражданство или статус кандаса, а также постоянную регистрацию.

В мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - прописка должна быть непрерывной как минимум три года. В остальных регионах страны временных ограничений к регистрации не предъявляют.

Лимит по доходам: как вычислить свою программу

Подать заявку на учет можно через платформу orken.otbasybank.kz, однако очередь лишь открывает доступ к конкурсам, но не гарантирует быстрого новоселья. В 2026 году базовый прожиточный минимум зафиксирован на отметке 50 851 тенге, и именно от этой цифры рассчитывают финансовые пороги.

Если совокупный доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума, граждане могут претендовать на 50-процентную субсидию при съеме частного жилья. Если показатель достигает пяти ПМ (до 254 255 тенге на человека), семья проходит на льготную ипотеку под 2% или льготную аренду от местного акимата.

Специальные льготы и "вольные" очередники

Законодательство выделяет 12 социально уязвимых категорий, включая многодетные семьи, детей-сирот, ветеранов и лиц с инвалидностью. Именно между ними распределяют до 70% всего социального фонда, при этом пятая часть квартир зарезервирована за сиротами.

Бюджетники, госслужащие и граждане без льготного статуса числятся в едином списке с пометкой "без категории". Для них действуют стандартные условия выкупа через программу под 5% с порогом дохода до 305 106 тенге на члена семьи.

Альтернатива для тех, кто не стоит в очереди

Отсутствие льготного статуса не закрывает путь к льготным займам. Программа "Наурыз" предлагает ставки 7-9% при наличии депозита в "Отбасы банке" от 2 млн тенге, а ставка по "7-20-25" составляет 7% для первичного рынка при взносе от 20%.

Кроме того, в регионах продолжают работать специальные молодежные программы для учителей, врачей, журналистов и силовиков до 35 лет. Если же государственные программы не подходят по лимитам, альтернативой остаются коммерческие рыночные ипотеки и совместные банковские продукты.