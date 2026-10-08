Как получить льготную ипотеку «7-20-25» до конца года: условия и правила

Банки начали принимать заявки в рамках последнего в этом году лимита в 25 млрд тенге по льготной ипотеке "7-20-25".

С 1 октября по популярной государственной программе "7-20-25" начал действовать последний в текущем году лимит финансирования в размере 25 миллиардов тенге, сообщает Krisha.kz. Всего на год предусмотрено 100 миллиардов тенге.

Что представляет собой программа?

"7-20-25" остается самым доступным инструментом для массового покупателя с фиксированной ставкой вознаграждения 7% годовых, однако приобрести по ней можно исключительно готовые новостройки.

За первые девять месяцев текущего года банки-операторы уже выдали 3 696 займов на общую сумму 74.9 миллиарда тенге.

Всего же со старта программы в сентябре 2018 года по 1 октября 2026-го казахстанцы оформили 86 851 заём более чем на 1 трлн 249 млрд тенге. Лидерами по количеству выданных ипотек за эти годы стали Астана (31 942), Алматы (18 919) и Шымкент (6 932).

Кому доступна ипотека?

Воспользоваться программой могут граждане Казахстана, отвечающие ряду жестких критериев:

У них не должно быть собственного жилья последние 18 месяцев (это требование также распространяется на супругов).

Требуется наличие официально подтвержденного дохода.

У заемщика не должно быть других действующих ипотечных кредитов.

Важное условие - участие в программе "7-20-25" разрешено только один раз в жизни.

Основные параметры и условия

Ставка вознаграждения: 7% годовых.

Первоначальный взнос: от 20%.

Срок кредитования: до 25 лет.

Лимиты суммы займа: до 30 млн тенге установлены для Астаны, Алматы и их пригородов, а также для Актау, Атырау и Шымкента; до 25 млн тенге - для Караганды; до 20 млн тенге - для всех остальных регионов.

При этом программа работает только с готовыми новыми домами от застройщиков; строящееся или вторичное жилье под эти условия не подпадает. Оформлением занимаются семь коммерческих банков (включая Halyk Bank, ЦентрКредит, Freedom Bank, Евразийский банк, Bank RBK, ForteBank и Altyn Bank), в то время как "Отбасы банк" в этой программе не участвует.

Как подать заявку?

Заявка подается самостоятельно: сначала оформляется предварительный запрос онлайн через сайт или мобильное приложение банка-оператора с указанием параметров квартиры (включая кадастровый номер и БИН застройщика), а окончательное оформление проходит в отделении банка. Эксперты отмечают главную сложность: из-за ограниченности квартального бюджета лимиты быстро исчерпываются, а поиск подходящей и еще не проданной готовой квартиры часто занимает много времени.

По состоянию на 7 октября никаких уведомлений об изменении базовых условий программы от Национального банка в Казахстанский фонд устойчивости не поступало.