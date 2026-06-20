Как проверить, не оформили ли мошенники кредит на ваше имя

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю. Это поможет вовремя заметить кредит, который могли оформить мошенники.
Получить кредитный отчет можно:
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в Государственном кредитном бюро;
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в Первом кредитном бюро;
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в ЦОНе;
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через портал eGov.kz.
Проверять кредитную историю рекомендуется не реже одного раза в квартал.
Что делать, если мошенники оформили на вас кредит?
Срочно свяжитесь с кредитором
Немедленно сообщите о случившемся банку или микрофинансовой организации. Позвоните в компанию или направьте письменное обращение с требованием:
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заблокировать карту и счет;
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ограничить доступ к мобильному приложению;
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зарегистрировать ваше обращение с указанием даты и времени.
Если обращение направлено письменно, обязательно попросите подтверждение его регистрации.
Сохраните все доказательства
Соберите и сохраните:
-
записи телефонных разговоров и голосовых сообщений;
-
СМС и коды подтверждения;
-
переписку в мессенджерах;
-
уведомления от кредитора;
-
выписки по счетам;
-
реквизиты получателей денег.
Обратитесь в полицию
Подать заявление можно:
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через портал eGov;
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через e-Otinish;
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лично в отделении полиции.
В заявлении укажите:
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дату и сумму кредита;
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название банка или МФО;
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обстоятельства оформления займа;
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известные данные мошенников;
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имеющиеся доказательства (скриншоты, переписку, выписки и т.д.).
После регистрации заявления начинается досудебное расследование по факту мошенничества.
Передайте документы кредитору
После обращения в полицию получите постановление о признании потерпевшим или другой процессуальный документ. В нем должны быть указаны:
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сумма кредита;
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дата оформления;
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наименование кредитора.
Передайте этот документ банку или МФО. После его получения кредитор обязан в течение трех календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионную работу.
Если долг уже передан коллекторам, их также необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела.
Если ваши права нарушают
Если банк, МФО или коллекторская организация не реагируют на обращение, можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через портал e-Otinish.
Если вы не согласны с действиями сотрудников полиции, можно обратиться к руководству полиции, подать жалобу через e-Otinish или в органы прокуратуры.
Важно
Сам по себе факт мошенничества не означает автоматического списания долга. Задолженность может быть списана только в том случае, если будет доказано не только мошенничество, но и нарушения со стороны кредитора при выдаче займа.
В зависимости от обстоятельств вопрос может быть решен как во внесудебном, так и в судебном порядке.