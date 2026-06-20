Как проверить, не оформили ли мошенники кредит на ваше имя

И что делать если это все таки произошло.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю. Это поможет вовремя заметить кредит, который могли оформить мошенники.

Получить кредитный отчет можно:

в Государственном кредитном бюро;

в Первом кредитном бюро;

в ЦОНе;

через портал eGov.kz.

Проверять кредитную историю рекомендуется не реже одного раза в квартал.

Что делать, если мошенники оформили на вас кредит?

Срочно свяжитесь с кредитором

Немедленно сообщите о случившемся банку или микрофинансовой организации. Позвоните в компанию или направьте письменное обращение с требованием:

заблокировать карту и счет;

ограничить доступ к мобильному приложению;

зарегистрировать ваше обращение с указанием даты и времени.

Если обращение направлено письменно, обязательно попросите подтверждение его регистрации.

Сохраните все доказательства

Соберите и сохраните:

записи телефонных разговоров и голосовых сообщений;

СМС и коды подтверждения;

переписку в мессенджерах;

уведомления от кредитора;

выписки по счетам;

реквизиты получателей денег.

Обратитесь в полицию

Подать заявление можно:

через портал eGov;

через e-Otinish;

лично в отделении полиции.

В заявлении укажите:

дату и сумму кредита;

название банка или МФО;

обстоятельства оформления займа;

известные данные мошенников;

имеющиеся доказательства (скриншоты, переписку, выписки и т.д.).

После регистрации заявления начинается досудебное расследование по факту мошенничества.

Передайте документы кредитору

После обращения в полицию получите постановление о признании потерпевшим или другой процессуальный документ. В нем должны быть указаны:

сумма кредита;

дата оформления;

наименование кредитора.

Передайте этот документ банку или МФО. После его получения кредитор обязан в течение трех календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионную работу.

Если долг уже передан коллекторам, их также необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела.

Если ваши права нарушают

Если банк, МФО или коллекторская организация не реагируют на обращение, можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через портал e-Otinish.

Если вы не согласны с действиями сотрудников полиции, можно обратиться к руководству полиции, подать жалобу через e-Otinish или в органы прокуратуры.

Важно

Сам по себе факт мошенничества не означает автоматического списания долга. Задолженность может быть списана только в том случае, если будет доказано не только мошенничество, но и нарушения со стороны кредитора при выдаче займа.

В зависимости от обстоятельств вопрос может быть решен как во внесудебном, так и в судебном порядке.