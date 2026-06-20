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Социум

Как проверить, не оформили ли мошенники кредит на ваше имя

И что делать если это все таки произошло.
Жулдызхан Хасангалиева
Как проверить, не оформили ли мошенники кредит на ваше имя
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю. Это поможет вовремя заметить кредит, который могли оформить мошенники.

Получить кредитный отчет можно:

  • в Государственном кредитном бюро;

  • в Первом кредитном бюро;

  • в ЦОНе;

  • через портал eGov.kz.

Проверять кредитную историю рекомендуется не реже одного раза в квартал.

Что делать, если мошенники оформили на вас кредит?

Срочно свяжитесь с кредитором

Немедленно сообщите о случившемся банку или микрофинансовой организации. Позвоните в компанию или направьте письменное обращение с требованием:

  • заблокировать карту и счет;

  • ограничить доступ к мобильному приложению;

  • зарегистрировать ваше обращение с указанием даты и времени.

Если обращение направлено письменно, обязательно попросите подтверждение его регистрации.

Сохраните все доказательства

Соберите и сохраните:

  • записи телефонных разговоров и голосовых сообщений;

  • СМС и коды подтверждения;

  • переписку в мессенджерах;

  • уведомления от кредитора;

  • выписки по счетам;

  • реквизиты получателей денег.

Обратитесь в полицию

Подать заявление можно:

  • через портал eGov;

  • через e-Otinish;

  • лично в отделении полиции.

В заявлении укажите:

  • дату и сумму кредита;

  • название банка или МФО;

  • обстоятельства оформления займа;

  • известные данные мошенников;

  • имеющиеся доказательства (скриншоты, переписку, выписки и т.д.).

После регистрации заявления начинается досудебное расследование по факту мошенничества.

Передайте документы кредитору

После обращения в полицию получите постановление о признании потерпевшим или другой процессуальный документ. В нем должны быть указаны:

  • сумма кредита;

  • дата оформления;

  • наименование кредитора.

Передайте этот документ банку или МФО. После его получения кредитор обязан в течение трех календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионную работу.

Если долг уже передан коллекторам, их также необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела.

Если ваши права нарушают

Если банк, МФО или коллекторская организация не реагируют на обращение, можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через портал e-Otinish.

Если вы не согласны с действиями сотрудников полиции, можно обратиться к руководству полиции, подать жалобу через e-Otinish или в органы прокуратуры.

Важно

Сам по себе факт мошенничества не означает автоматического списания долга. Задолженность может быть списана только в том случае, если будет доказано не только мошенничество, но и нарушения со стороны кредитора при выдаче займа.

В зависимости от обстоятельств вопрос может быть решен как во внесудебном, так и в судебном порядке.

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