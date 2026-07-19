Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Здоровье

Как распознать тепловой удар

Казахстанские врачи описали симптомы теплового удара и его последствия.
Жулдызхан Хасангалиева
Как распознать тепловой удар

В Министерстве здравоохранения Казахстана напомнили, что тепловой удар — это опасное состояние, которое возникает из-за сильного перегрева организма. Чаще всего оно случается в жаркую погоду, когда тело уже не может самостоятельно охлаждаться. Без своевременной помощи тепловой удар может привести к серьезным последствиям — поражению головного мозга, сердца, почек и других органов. В тяжелых случаях он может закончиться летальным исходом.

Распознать тепловой удар можно по нескольким признакам: высокой температуре тела, сильной слабости, головной боли, головокружению, тошноте, спутанности сознания или потере сознания. Если у человека появились такие симптомы, необходимо сразу вызвать скорую помощь и по возможности начать охлаждать пострадавшего.

До приезда медиков постарайтесь помочь пострадавшему:

  • перенесите его в тень или прохладное помещение,
  • снимите или ослабьте тесную одежду,
  • приложите прохладные влажные полотенца к шее, подмышкам и паховой области, где проходят крупные сосуды,
  • обмахивайте человека или включите вентилятор, чтобы ускорить охлаждение,
  • если пострадавший в сознании, давайте ему пить прохладную воду небольшими глотками.

Если человек потерял сознание, не пытайтесь напоить его водой. До приезда скорой помощи уложите пострадавшего на бок и следите за его дыханием.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article