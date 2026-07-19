Как распознать тепловой удар

В Министерстве здравоохранения Казахстана напомнили, что тепловой удар — это опасное состояние, которое возникает из-за сильного перегрева организма. Чаще всего оно случается в жаркую погоду, когда тело уже не может самостоятельно охлаждаться. Без своевременной помощи тепловой удар может привести к серьезным последствиям — поражению головного мозга, сердца, почек и других органов. В тяжелых случаях он может закончиться летальным исходом.

Распознать тепловой удар можно по нескольким признакам: высокой температуре тела, сильной слабости, головной боли, головокружению, тошноте, спутанности сознания или потере сознания. Если у человека появились такие симптомы, необходимо сразу вызвать скорую помощь и по возможности начать охлаждать пострадавшего.

До приезда медиков постарайтесь помочь пострадавшему:

перенесите его в тень или прохладное помещение,

снимите или ослабьте тесную одежду,

приложите прохладные влажные полотенца к шее, подмышкам и паховой области, где проходят крупные сосуды,

обмахивайте человека или включите вентилятор, чтобы ускорить охлаждение,

если пострадавший в сознании, давайте ему пить прохладную воду небольшими глотками.

Если человек потерял сознание, не пытайтесь напоить его водой. До приезда скорой помощи уложите пострадавшего на бок и следите за его дыханием.