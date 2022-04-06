Фото с сайта Pixabay.com Не обязательно быть ветеринаром, чтобы определить возраст животного, которого вы подобрали на улице или взяли из приюта. От возраста кошки зависит особенность ее поведения, правила питания, вакцинация и дальнейший уход за ней. Если речь идет о котятах, то в первую очередь обратите внимание на. Влажная пуповина красноватого или коричневатого цвета, мокрая шерсть и глаза со слизью говорят о том, что малыш родился несколько часов назад. Сухой хвостик на пуповине может свидетельствовать о том, что котенку от суток до недели. Маленький шрамик означает, что ему от 10 до 20 дней. Котята открываютне сразу после рождения, это обычно происходит на 5-10 дни. У совсем крошечного котенка мутноватый цвет радужной оболочки глаз. К 1,5 месяцам оттенок меняется, в 3-6 месяцев приобретает коричневатый, зеленоватый либо желтоватый цвет. У котят от 2 недель небольшие, плотно прилегающие к черепуа голова кажется непропорционально большой. Но спустя 2 месяца ушки поднимаются и обретают нормальный размер, диспропорция головы и туловища исчезает. Чем младше малыш тем короче и слабее у него, они не выдерживают вес животного, по этой причине котята сначала начинают ползать, а через 3 недели начинают ходить, но при этом могут пошатываться. Спустя месяц походка становится увереннее, а через два начинают активно бегать и прыгать. До 2-3 недель у котят плохой, поэтому в этом возрасте они могут не реагировать на внешние звуки и события. Мама-кошка начинает отучать малышей от груди приблизительно в 6 недель. В 8-10 недель животные полностью учатся есть и пить самостоятельно. Окончательно формироваться тело животного заканчивается в 1-1,5 года. У котят только появившихся на свет отсутствуют, резцы появляются через 2 недели, а в 4-5 недель отчетливо виднеются зубки. В 3-8 недель появляются клыки, а в 5-12 недель и остальные. В общем у котят вырастают 26 молочных зубов, а у взрослых особей имеются 30 постоянных зубов. Что касается, то в первую очередь. У годовалого животного они крепкие и белые, в 1,5 года появляется первый налет, а в 2-3 и вовсе зубной камень. Центральные и средние резцы на нижней челюсти стираются к 2 годам. На верхней челюсти в 3–3,5 года стачиваются бугорки на центральных резцах, к 4–4,5 года — на средних. Ещё через полгода‑год стираются клыки. После 5,5–6,5 года у кошек можно заметить стачивание крайних резцов на верхней челюсти. Ещё через год — центральных резцов на нижней челюсти. В 8 лет у животного стираются средние резцы на нижней челюсти. У 9-летнего— центральные, а затем и средние резцы на верхней челюсти. К 10–11 годам центральные и средние резцы на нижней челюсти могут выпасть. Позже идут все резцы на верхней челюсти, а потом и клыки. Однако многое зависит и от питания и ухода за питомцем. Кошка которая питается сырым мясом и косточками, зубы очищаются. Если кошка болеет диабетом, заболеваниями печени, почек, то зубы приобретают желтоватый оттенок и стремительно появляется зубной камень и неприятный запах изо рта. У возрастных кошек теряется пигментация, а к 8 годам они начинают седеть. Кроме этого, у молодых кошек шерсть бывает гладкой и блестящей, а более возрастные кошки имеют тусклый окрас. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.